يظهر بحث وجود علاقة عكسية بين تيثر في بورصات العملات المشفرة وسعر بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 6 مايو 2020 03:00 صباحاً - تُظهر الأبحاث الأخيرة أن هناك علاقة عكسية بين النسبة المئوية لعملة تيثر (USDT) المستقرة في البورصات وسعر بيتكوين (BTC).

حيث نشرت شركة تصورات أسواق العملات المشفرة "سانتيمنت" تحليلًا يُظهر أن نسبة تيثر المحتفظ بها في البورصات ترتبط بشكل عكسي بسعر بيتكوين. وفي تغريدة يوم ٤ مايو، أشارت الشركة إلى أن التصحيح الأخير ربما لا يكون انعكاسًا في حركة بيتكوين:

"على الرغم من تصحيح بيتكوين البسيط خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأت الأسعار في الارتداد بالقرب من ٩٠٠٠ دولار مرة أخرى. ووفقًا لمقاييسنا، هناك شيء واحد لا يزال يتجه في الاتجاه الصحيح هو النسبة المئوية للدولار الأمريكي في البورصات. وحسبما يشير هذا الرسم البياني بوضوح، فهناك علاقة عكسية بين سعر بيتكوين وتزويد تيثر في البورصات".

كما أوضحت سانتيمنت أيضًا أنه نظرًا لأن النسبة المئوية لتيثر المحتفظ بها في البورصات آخذة في التناقص، يمكن أن تتجاوز بيتكوين ٩٠٠٠ دولار مرة أخرى.

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ولم يرد أي من سانتيمنت ولا تيثر على استفسار كوينتيليغراف حتى وقت كتابة المقالة.

نمو سقف سوق العملات المستقرة

نظرًا لأن سوق العملات المشفرة شهد تراجعًا كبيرًا في منتصف مارس، شهدت العملات البديلة نمو قيمتها السوقية. ومع ذلك، فحسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت، فإن تيثر - وهي أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية الإجمالية - اكتسبت حوالي ٠,٥٪ فقط في أربعة أسابيع، في حين شهدت دولار كوين (USDC) من سيركل زيادة بنسبة ٤٠٪.

علاوة على ذلك، خلال ارتفاع بيتكوين الأخير إلى ٩٠٠٠ دولار قامت تيثر بصك أكثر من ١٦٠ مليون توكن جديد في غضون ٢٤ ساعة في عمليتين فقط.