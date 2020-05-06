هيئة السلوك المالي تطلق إطار عمل رقمي لمعالجة حلول كوفيد-١٩

تام شمس - الأربعاء 6 مايو 2020 12:56 صباحاً - أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أنها ستقوم بتجربة إطار عمل تنظيمي رقمي يهدف إلى تعزيز الابتكار من الشركات التي تضع حلولًا لمواجهة جائحة كوفيد-١٩ يوم ٤ مايو.

وفي حين أن التطبيقات لم تفتح بعد، ترحب هيئة السلوك المالي بالتعبيرات الأولية عن الاهتمام من الشركات.

هيئة السلوك المالي تطلق إطار عمل رقمي وسط فيروس كورونا

لاحظت هيئة السلوك المالي أنها تستكشف مفهوم وضع الحماية الرقمي منذ ما قبل تفشي فيروس كورونا.

ومع ذلك، دفع الفيروس قرار الهيئة التنظيمية بإطلاق برنامج تجريبي مبكر لتجربة جوانب وضع الحماية الرقمي الخاص بها لتسريع تطوير حلول كوفيد-١٩.

وسيوفر وضع الحماية الرقمي إصدارات محسنة من الميزات المتاحة حاليًا من خلال برامج مركز لابتكار التابع لهيئة السلوك المالي وإطار العمل التنظيمي وبرامج تك سبرينت للسماح "للشركات المبتكرة باختبار وتطوير بروفات المفاهيم في بيئة اختبار رقمية".

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كما ستلعب هيئة السلوك المالي أيضًا دورًا تعاونيًا أكثر نشاطًا داخل إطار العمل الرقمي، مع التأكيد على أنها ستحافظ على "حوار مفتوح" مع الصناعة أثناء إجراء البرنامج التجريبي لتحفيز التعاون.

هيئة السلوك المالي ستتعاون مع المشاركين في إطار العمل

تحدد هيئة السلوك المالي عددًا من التطبيقات التي تأمل في تعزيزها من خلال إطار العمل الرقمي، بما في ذلك العديد من التطبيقات التي مرادفة لتقنية السجلات الموزعة (DLT).

ويأمل المنظم في دفع تطوير "الوصول إلى أصول البيانات عالية الجودة بما في ذلك مجموعات البيانات الاصطناعية أو مجهولة الهوية لتمكين الاختبار والتحقق من الحلول التقنية."

يوجد أيضًا "سطح مراقبة" لتمكين الهيئة التنظيمية والأطراف المعنية الأخرى من مراقبة الاختبار أثناء التشغيل على المستوى الفني و"سوق للبائعين"كمبادرات تأمل هيئة السلوك المالي (FCA) في تعزيزها - وهي تطبيقات أثبتت فيها بلوكتشين فعاليتها في تسهيل زيادة الخصوصية والشفافية وتوفير كبير في الكفاءة.

كما يتم تشجيع الشركات التي تعمل على إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو تسهيل الدعم التنظيمي المتعلق بفيروس كورونا للتعبير عن الاهتمام في وضع الحماية الرقمي.