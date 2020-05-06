بيتماين تُنتج مجموعة سيئة من الوحدات قبل تنصيف بيتكوين، حسبما يدعي القائمون بالتعدين

تام شمس - الأربعاء 6 مايو 2020 12:56 صباحاً - تضمنت مجموعة تيليغرام، التي بدأها أرسيني غروشا يوم ١ مايو، المؤسس المشارك لشركة استشارات وتعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة، تحتوي على العديد من الشكاوى حول منتجات بيتماين، وفي المقام الأول أنتمينر إس١٧+. حيث كتب غروشا على صفحته على لينكد إن يوم ٤ مايو: "لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الإنتاج المعيب"، "إذا كنت تواجه مشكلة مماثلة، فقد أنشأت مجموعة تيليغرام حيث يمكنك مشاركة تجربتك مع أحدث عمليات التسليم لهؤلاء القائمين بالتعدين."

تم الإبلاغ عن معدل فشل بنسبة ٣٠٪

في مقابلة مع كوينتيليغراف، أوضح رائد التعدين أن شركته تلقت ٤٢٠ جهازًا من أجهزة أنتمينر إس١٧+ في مارس بعد تأخير لمدة شهر بسبب وباء كوفيد-١٩. ووفقًا له، بدأ حوالي ٣٠٪ من الآلات في الخلل بعد شهر واحد فقط من الاستخدام. وأشار غروشا إلى أنه عادة ما تمثل أجهزة التعدين المعيبة ٥-٧٪ فقط من إجمالي الطلب.

ومن بين الوحدات، توقف ٣٢ عن العمل بسبب خطأ "ERROR_SOC_INIT"، بينما يعمل ٩٩ الآن فقط باستخدام لوحة أو اثنتين فقط من أصل ثلاثة، مع وجود ٨٠٪ من المجموعة الأخيرة ظاهريًا هذه المشكلة مباشرة من الصندوق، وفقًا لغروشا.

حيث قال: "لقد توقف جزء من أجهزة التعدين عن العمل"، موضحًا أن جميع أجهزة التعدين التي تم شراؤها تستخدم أحدث البرامج الرسمية من بيتماين. "يحتوي الجزء الآخر على لوحات هاش سيئة وقوتها أقل بنسبة ٣٠ و٦٠٪."

وقد تواصل أحد المديرين التنفيذيين في واتون بالفعل مع بيتماين، والذي عينه على ما يبدو كمتخصص وبرامج ثابتة جديدة. كما قال غروشا لكوينتيليغراف: "ستظهر النتائج في غضون يومين"، مضيفًا:

لكن لا يزال لدينا ٣٢٪ من الوحدات السيئة. ويجب أن يتم إرسالهم إلى الصين، ونتيجة لذلك فقدنا أموالًا على التعدين قبل التنصيف وسوف ننتظر شهرين للإصلاح، وهذا بالطبع لا يفيدنا".

وعندما سئل عما إذا كان يفكر في الذهاب إلى المحكمة، أجاب غروشا:

Advertisements

"لقد أرسلت طلبًا للحصول على تعويض، وطلبت إرسال أجهزة تعدين جديدة بدلًا من تلك السيئة. فدعونا نرى ما يجيبون به أولًا".

بينما أفاد آخرون في المجموعة، التي تضم ما يقرب من ١٤٠ عضوًا بعد إنشائها في ١ مايو، عن معدلات فشل مشابهة إلى حدٍ ما. حيث شارك مايك هاميلتون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Griid للطاقة الناشئة ومقرها نيويورك، تجربته بعد تلقي مجموعة كبيرة من وحدات أنتمينر إس١٧ ٥٠تيرا:

"لدينا حوالي ٧٠٠/١٨٠٠ آلة مع لوحة هاش واحدة على الأقل أسفل بعد ٣ أشهر. وحوالي ٣٠٠‏/١٨٠٠ مع وجود لوحتي هاش على الأقل لأسفل، وربما ١٥٠/‏١٨٠٠ مع كل لوحات الهاش الثلاثة و/أو حالات فشل PSU".

وأشار مات دسوزا، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكوير ماينينغ، إلى وجود معدل معيب بنسبة ١٩٪ بعد نشر ألف وحدة أنتمينر إس١٧+ في منشأة استضافة تعتمد على حاويات الشحن. حيث حصل على معدل معيب أقل بكثير من ٢٪ بعد إطلاق ١٢٥٠ جهازًا آخر من نفس أجهزة التعدين في منشأة مختلفة.

الشكاوى السابقة

في وقتٍ سابق من أبريل، غرد سامسون ماو، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة بلوكستريم للبنية التحتية أن عملاء بيتماين لديهم معدل فشل بنسبة ٢٠-٣٠٪ مع وحدات أنتمينر إس١٧/تي١٧. وقد تكهن مو أيضًا بأن الرئيس التنفيذي لشركة بيتماين جيهان وو يلوم مؤسس الشركة المخلوع على المشاكل و"يستجدي العملاء لإعطاء إس١٩ فرصة".

وحسبما ذُكر سابقًا من قبل كوينتيليغراف، تم تصميم أنتمينر إس١٩ لإنتاج زيادة في ناتج التعدين بعد تنصيف بيتكوين، مما سيجعل من الصعب تعدين العملات الجديدة. وقد باعت بيتماين جولتها الأولى من مبيعات أنتمينر إس١٩ المحلية في غضون ٢٤ ساعة، في حين أن الوحدات لن يتم شحنها حتى ١١ مايو في أقرب وقت، وهو تقريبًا نفس اليوم الذي يحدث فيه التنصيف.