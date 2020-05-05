مركز أبحاث في المكسيك يحذر المواطنين في الإغلاق من الابتعاد عن العملات الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 5 مايو 2020 10:54 مساءً - ففي ٤ مايو، دعا ألبرتو ألديب باريوس، مدير مركز أبحاث وتطوير الأعمال (CIDE)، سكان مدينة أغواسكاليينتس إلى توخي الحذر بشأن أي فرصة استثمارية في العملات المشفرة.

وفي تصريحات لصحيفة إل هيرالدو المحلية، حذر باريوس من "المضاربة المالية" التي أثيرت وسط أزمة كوفيد-١٩، لذلك سيكون هناك مخاطر عالية مع الاستثمارات في بيتكوين (BTC) والعقود الآجلة والخيارات والفوركس.

يمكن أن يكون تقلب بيتكوين بعد كوفيد-١٩ خطيرًا

يعتقد رئيس مركز أبحاث وتطوير الأعمال أن سعر بيتكوين سيقفز عندما يكون الوباء تحت السيطرة. حيث قال باريوس:

"مع العملات المشفرة، لا يمكنك التكهن لأنك قد تخسر كل أموالك في يوم واحد. ولا توجد مؤسسة تدعم هذه العملة". Advertisements

ومع ذلك، يدعي مدير مركز أبحاث وتطوير الأعمال أنه على دراية باعتماد العملات المشفرة في بلدان أخرى. ومع ذلك، لا يعتقد أنه من المستحسن الاستثمار في عملات بيتكوين في المكسيك، نظرًا لأنها "سوق للمضاربين المحترفين".

ودعا أيضًا المواطنين داخل الحظر إلى توخي الحذر بشأن عروض الاستثمار في العقود الآجلة والخيارات وأسواق الفوركس لأنه يدعي أن انخفاض النفط كان مثالًا واضحًا على مدى خطورة هذا النوع من الاستثمار.

وحول تدفق المعلومات على الشبكات الاجتماعية، قال باريوس إنه يجب على الناس توخي الحذر مع أي وعود بتوليد الكثير من المال في وقت قصير.