شرح مبسط لما هو الانكماش Deflation في الاقتصاد

العملة المشفرة و نظامها الاقتصادي لا يمكن فهمه جيدا الا عندما نفهم الاقتصاد العام و نتعرف على كل مسطلحاته مثل الانكماش Deflation بشرح وافي و مبسط. اقتصاد العملة المشفرة جاء مكملا للاقتصاد الذي نعرفه من سنوات، الاقتصاد المشفر ادخل على الاقتصاد، التكنولوجيا التي يمكن ان تديره ، و تساعد في خلق عالم مالي بدون حدود سياسية او جغرافية.

ما هو الانكماش Deflation

الانكماش هو انخفاض عام في أسعار السلع والخدمات ، وعادة ما يرتبط بالانكماش في عرض النقود والائتمان في الاقتصاد. أثناء الانكماش ، ترتفع القوة الشرائية للعملة بمرور الوقت، عكس التضخم Inflation.

شرح مبسط للانكماش Deflation

يتسبب الانكماش في انخفاض تكاليف رأس المال والعمالة والسلع والخدمات ، على الرغم من أن أسعارها النسبية قد تتغير. كان الانكماش مصدر قلق شعبي بين الاقتصاديين منذ عقود. في الظاهر ، يفيد الانكماش المستهلكين لأنه يمكنهم شراء المزيد من السلع والخدمات بنفس الدخل بمرور الوقت.

ومع ذلك ، لا يفوز الجميع من انخفاض الأسعار ، وكثيرًا ما يشعر الاقتصاديون بالقلق بشأن عواقب هبوط الأسعار على مختلف قطاعات الاقتصاد ، خاصة في الأمور المالية. على وجه الخصوص ، يمكن أن يضر الانكماش بالمقترضين ، الذين يمكن أن يكونوا ملزمين بسداد ديونهم بأموال تساوي أكثر من الأموال التي اقترضوها ، وكذلك أي مشاركين في السوق المالية يستثمرون أو يتكهنون باحتمال ارتفاع الأسعار.

أسباب الانكماش Deflation

بحكم التعريف ، لا يمكن أن يحدث الانكماش النقدي إلا من خلال انخفاض المعروض من النقود أو الأدوات المالية التي يمكن استردادها في النقود. في العصر الحديث ، يتأثر المعروض النقدي أكثر من البنوك المركزية ، مثل الاحتياطي الفيدرالي. عندما ينخفض ​​المعروض من النقود والائتمان ، دون انخفاض مقابل في الناتج الاقتصادي ، تميل أسعار جميع السلع إلى الانخفاض. تحدث فترات الانكماش بشكل شائع بعد فترات طويلة من التوسع النقدي الاصطناعي. كانت أوائل الثلاثينات من القرن الماضي آخر مرة شهد فيها انكماش كبير في الولايات المتحدة. كان المساهم الرئيسي في هذه الفترة الانكماشية هو انخفاض المعروض النقدي بعد فشل البنوك الكارثي. وشهدت دول أخرى ، مثل اليابان في التسعينات ، الانكماش في العصر الحديث.

يمكن أن ينجم انخفاض الأسعار عن عوامل الأخرى مثل

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انخفاض الطلب الكلي، اي انخفاض في إجمالي الطلب على السلع والخدمات وزيادة الإنتاجية. يؤدي الانخفاض في إجمالي الطلب عادةً إلى انخفاض الأسعار لاحقًا. تشمل أسباب هذا التحول انخفاض الإنفاق الحكومي ، وفشل سوق الأسهم ، ورغبة المستهلك في زيادة المدخرات ، وتشديد السياسات النقدية و رفع أسعار الفائدة.

يمكن أن يحدث انخفاض الأسعار بشكل طبيعي عندما ينمو الناتج الاقتصادي بشكل أسرع من المعروض من الأموال المتداولة والائتمان. يحدث هذا بشكل خاص عندما تعمل التكنولوجيا على تحسين إنتاجية الاقتصاد ، وغالبًا ما تتركز في السلع والصناعات التي تستفيد من التحسينات التكنولوجية. تعمل الشركات بكفاءة أكبر مع تقدم التكنولوجيا. تؤدي هذه التحسينات التشغيلية إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتوفير التكاليف المحولة للمستهلكين في شكل أسعار أقل. وهذا يختلف عن الانكماش العام للأسعار ولكنه مشابه له ، وهو انخفاض عام في مستوى السعر وزيادة في القوة الشرائية للنقود.

يختلف انكماش الأسعار من خلال زيادة الإنتاجية في صناعات محددة. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك كيف تؤثر زيادة الإنتاجية على قطاع التكنولوجيا. في العقود القليلة الماضية ، أدت التحسينات في التكنولوجيا إلى تخفيضات كبيرة في متوسط تكلفة غيغابايت البيانات. في عام 1980 ، كان متوسط تكلفة غيغابايت واحد من البيانات هو 437،500 دولار، بحلول عام 2010 ، كان متوسط التكلفة ثلاثة سنتات. تسبب هذا الانخفاض في انخفاض أسعار المنتجات المصنعة التي تستخدم هذه التكنولوجيا بشكل ملحوظ.

الانكماش Deflation يغير الدين وتمويل الأسهم

يجعل الانكماش من الاقتصاديات أقل بالنسبة للحكومات والشركات والمستهلكين استخدام تمويل الديون. ومع ذلك ، يزيد الانكماش القوة الاقتصادية لتمويل الأسهم القائمة على المدخرات.

من وجهة نظر المستثمر ، فإن الشركات التي تراكمت لديها احتياطيات نقدية كبيرة أو لديها ديون قليلة نسبيًا ، تكون أكثر جاذبية في ظل الانكماش. والعكس صحيح بالنسبة للأعمال المثقلة بالديون مع القليل من الحيازات النقدية. كما يشجع الانكماش على زيادة العوائد وزيادة علاوة المخاطرة اللازمة على الأوراق المالية.