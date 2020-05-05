تيليغرام لن يسمح للمستثمرين الأمريكيين في تون باسترداد ١١٠٪ من الأموال في عام ٢٠٢١

تام شمس - الثلاثاء 5 مايو 2020 06:55 صباحاً - بعد وقت قصير من تفويت الموعد النهائي يووم ٣٠ أبريل لإطلاق شبكة تيليغرام المفتوحة (تون)، أرسلت تيليغرام رسالة أخرى إلى مستثمريها. وفي الرسالة الجديدة، ذكر تيليغرام أن مستثمري تون الأمريكيين لن يتمكنوا من البقاء في مشروع تون لمدة ١٢ شهرًا أخرى.

وسيكون مستثمرو تون الأمريكيون مؤهلين فقط للسداد الفوري بنسبة ٧٢٪ بدلًا من خيار استرداد بنسبة ١١٠٪ في أبريل ٢٠٢١، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية آر بي سي يوم ٤ مايو.

تيليغرام اضطر لسحب خيار ١١٠٪ بسبب عدم اليقين التنظيمي في الولايات المتحدة

تأتي هذه الأخبار بعد أن عرضت تيليغرام رد أموال المستثمرين يوم ٣٠ أبريل. وحسبما ورد، اقترحت الشركة خيارين - استرداد فوري بنسبة ٧٢٪ أو ١١٠٪ في ١٢ شهرًا. وقد عرضت الشركة الخيار الثاني على أنه "رمز للامتنان" للثقة في تون، ووعدت بتزويد المستثمرين المهتمين باتفاقية قرض قريبًا.

ووفقًا لرسالة أحد المستثمرين شاهدتها آر بي سي، اضطر تيليغرام إلى التراجع عن الخيار الثاني لمستثمريها الأمريكيين بسبب "الموقف غير المؤكد من قبل السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة".

وبعد فترة وجيزة من كشف تيليغرام عن خطة سداد المستثمرين، انتقدت بعض الشخصيات الرئيسية في مجتمع العملات المشفرة مشروع تون. حيث جادل مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لبنك العملات المشفرة التجاري، غالاكسي ديجيتال، و مناصر بيتكوين الكبير، بأنه لا توجد حاجة إلى تون أو غرام يوم ٣٠ أبريل. ووفقًا للتقارير، لا يزال من الممكن إطلاق شبكة تون بواسطة مصدقون مستقلون بغض النظر عن الوضع التنظيمي.