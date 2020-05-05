سي زي يصر على أن هجمات حجب الخدمة كانت خطًة من منافسي باينانس

تام شمس - الثلاثاء 5 مايو 2020 06:55 صباحاً - حسبما أخبر زاو كوينتيليغراف يوم ٤ مايو، كان هجوم ٢٩ أبريل "جيد التنسيق" وركز على جعل خدمات باينانس غير متوفرة في بعض دول آسيا.

المنافسون وراء الهجمات؟

أكد زاو أن هناك عددًا من إشارات "الأدلة" التي تشير إلى أن مثل هذه الهجمات جاءت من بورصات متنافسة.

وفي البيان، ذكر الرئيس التنفيذي لباينانس أن هجمات حجب الخدمة كانت أكثر تكلفة للمخترقين من البورصة نفسها.

كما قدم سي زي المزيد من التفاصيل بشأن أهداف حجب الخدمة المحددة قائلًا:

"لقد ركزت الهجمات على جميع نقاط النهاية العامة لدينا في تلك المناطق المستهدفة في وقت واحد. ونحن نستخدم مجموعة واسعة من خدمات التخزين المؤقت والتكتيل والتوزيع لتحسين أداء وصول المستخدم من كل ركن من أركان العالم. ولكل منطقة، نستخدم مجموعات مختلفة من الخدمات والهندسة المعمارية ". Advertisements

حملة "وسائل إعلام سوداء" ضد باينانس

من ناحية أخرى، ادعى تشزاو أن هناك بعض الجهود "الإعلامية السوداء" المنسقة جيدًا ضد باينانس، مشيرًا إلى الصناعة الصينية كمثال. فهناك، يدعي أن هناك "صناعة كاملة لوسائل الإعلام السوداء" مسؤولة عن كتابة المقالات السلبية "حتى تدفع لهم".

ويدعي الرئيس التنفيذي لشركة باينانس أن "وسائل الإعلام السوداء" هذه تقبل المدفوعات من منافسي باينانس بحيث تستمر في كتابة المزيد من المقالات السلبية ضدهم.

وعلى نفس المنوال، علق سي زي على ما يلي:

"إذا كنت تعمل في الصناعة لأي فترة زمنية، فأنت تعرف من هم. إنها معرفة مشتركة للمجتمع الصيني أيضًا، ولكن بطريقة ما لا تزال الصناعة موجودة. وفي غضون ٥ دقائق من الهجمات التي تظهر تأثيرًا طفيفًا، تم نشر مقالات طويلة حول كيفية عدم موثوقية خدماتنا وجميع الأشياء السلبية التي يمكنك إلقاء اللوم عليها على باينانس."

وبالعودة إلى هجمات حجب الخدمة، أوضح أنه كانت هناك هجمات من الموجة الثانية والموجة الثالثة يومي الخميس والجمعة الماضيين، ولكن لم يكن لها تأثير منذ أن اتخذت البورصة تدابير للدفاع عن نفسها.