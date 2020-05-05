افتتاح موسم جديد من "بيليونز" بالقبض على عملية احتيال لتعدين بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 5 مايو 2020 06:55 صباحاً - أصدرت شوتايم الحلقة الأولى من الموسم الخامس من سلسلة الدراما المالية "بيليونز"، والتي افتتحت مع عملية احتيال لتعدين بيتكوين.

حيث بدأ الموسم الجديد، الذي يستند إلى حياة محامي منطقة نيويورك السابق بريت بهارارا، يوم ٣ مايو بمؤامرة تدور حول مجموعة من القائمين بتعدين العملات المشفرة الذين يشغلون مزرعة بيتكوين (BTC) غير قانونية.

وقد تحدثت المواسم السابقة عن عالم أسواق الأسهم والنزاعات القانونية مع مديري صناديق التحوط في وول ستريت. وقد يجد عشاق العملات المشفرة أن الحلقة الجديدة مألوفة.

مناقشة القيمة الجوهرية لبيتكوين

استجوب تشاك رودز، المدعي العام في نيويورك في المسلسل الدرامي، زعيم مزرعة تعدين بيتكوين غير القانونية بعد تفكيك المنظمة.

وقد سأله تشاك ما يلي:

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"إذًا فإن العديد من أجهزة الكمبيوتر والخوادم الخاصة بك يمكنها حل بعض معادلات الرياضيات المجردة مما يؤدي إلى تعدين بيتكوين؟ وهي تساوي الملايين الآن، حقًا! لكن ما الذي يدعمها؟ لا شيء".

وقد أجاب القام بالتعدين بسؤال آخر: "ما الذي يدعمه الدولار منذ أن خرجنا عن معيار الذهب؟"

ردود فعل مجتمع العملات المشفرة

كانت الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبيليونز موضوع نقاش بين مجتمع العملات المشفرة على الشبكات الاجتماعية. حيث شارك الكثيرون مقطع الفيديو لمشهد الاستجواب المذكور آلاف المرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحد أولئك الذين ذكروا الحلقة كان تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لباينانس، الذي أعاد تغريد المشهد على حسابه الرسمي على تويتر مع علامة التصنيف #اعتماد.

وقد أشار مسلسل ذا سمبسون أيضًا إلى عالم العملات المشفرة وتكنولوجيا بلوكتشين في حلقة بثت في فبراير.