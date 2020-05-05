السيناتور الأمريكية لوفلر تُعلن عن دخل قدره ٣,٥ ملايين دولار لعام ٢٠١٩ من دورها كالرئيس التنفيذي لباكت

تام شمس - الثلاثاء 5 مايو 2020 06:55 صباحاً - ووفقًا لإقراراتها المالية، التي تم تقديمها مساء يوم ١ مايو بعد التمديد في يناير، فإن أصول لويفلر كبيرة، وكذلك دخلها كرئيس تنفيذي لشركة باكت.

الإفصاحات المالية التي طال انتظارها

وفي حين أخرت لويفلر في البداية تقديم إفصاحاتها المالية الإلزامية عندما تولت منصبها في يناير، فإنها أصبحت متاحة الآن. ووفقًا لوثائق هيئة الأوراق الالي البورصات من قبل الشركة الأم لباكت، إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE)، كانت ٩٨٠٠٠٠ دولار من أصل ٣,٥ ملايين دولار على شكل نقد، والباقي في شكل حقوق ملكية.

وبالإضافة إلى الدخل البالغ ٣,٥ ملايين دولار من التوظيف في باكت، تعرضت الملفات الجديدة محفظة رائعة لما يحتمل أن يكون مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات.

وبعد الجدل حول التداول غير السليم عندما شهدت حافظة أسهم لويفلر عمليات بيع كبيرة بعد اجتماع مغلق للكونغرس في يناير حول جائحة فيروس كورونا، قالت لويفلر إنها سوف تتخلص من ممتلكاتها.

وإلى جانب تقديم الإفشاء المالي ليلة الجمعة، قارن فريق لويفلر النقد القائم على ثروتها بالاشتراكية:

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"سيستغل اليسار، والمستنقع، والسياسيون المحترفون نجاحي لمهاجمتي - بنفس الطريقة التي هاجموا فيها رئيسنا وعائلته - لأننا نرفض الاشتراكية، ونناصر الحرية، وندعم نظام المشاريع الحرة الذي جعل هذا البلد عظيمًا."

الشركة الأم لباكت، إنتركونتيننتال إكستشينج، وزوج لويفلر

زوج لويفلر، جيفري سبريشر، هو الرئيس التنفيذي للشركة الأم باكت، إنتركونتيننتال إكستشينج. وتمتلك إنتركونتيننتال إكستشينج أيضًا بورصة نيويورك للأوراق المالية. وفي وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخيرة، كان دخل سبرتشر المبلغ عنه، بما في ذلك الأسهم، ١٤,٤٢٥ مليون دولار.

ووفقًا لتقديرات رول كولفي عام ٢٠١٨، كان ٥ أعضاء في الكونغرس فقط تساوي ثروتهم أكثر من ١٠٠ مليون دولار في ذلك الوقت. ومن المؤكد أن لويفلر هي واحدة من الأغنى، خاصة عندما تتضمن القيمة الصافية المحتملة لزوجها.

وبالنظر إلى الجدل حول ثروة لويفلر وحقيقة أن لويفلر صعدت إلى منصبها عن طريق التعيين بدلًا من الانتخاب، ربما ليس من المستغرب أن أظهر استطلاع حديث أن لويفلر في وضع يمكنها من الخسارة أمام زميله الجمهوري دوغ كولينز في نوفمبر.