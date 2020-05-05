شرح مبسط لما هو انقسام البيتكوين Bitcoin Halving

يحدث حدث انقسام البيتكوين Bitcoin Halving كل اربع سنوات. العديد يشيرون الى هذا الحدث بالهالفين تقليد إسم الهالويين ، حدث انقسام البيتكوين يعد حدثا كبيرا قادما في مجتمع التشفير. في ما يلي شرح انقسام البيتكوين Bitcoin Halving لشهر ماي 2020، في الموضوع سنتحدث عن :

ما هو انقسام البيتكوين؟

متى يحدث انقسام البيتكوين التالي؟

لماذا انقسام البيتكوين مهم؟

الدولار الأمريكي والبيتكوين.

ما هو انقسام البيتكوين Bitcoin Halving ؟

انقسام البيتكوين هو تخفيض عدد عملات البيتكوين المعدنة في كل بلوك الى النصف، وهو ما يحدث كل أربع سنوات تقريبًا. في ماي 2020 ، المعدنون على البيتكوين سنتقلون من كسب 12.5 بيتكوين ، الوحدات التي يتم اختصارها باسم BTC ، لكل كتلة تم استخراجها إلى 6.25 BTC.

الكتلة، على بلوكتشين بيتكوين هو ملف يخزن 1 ميغا بايت من سجلات معاملات بيتكوين. يتنافس المعدنين على البيتكوين لإضافة الكتلة التالية باستخدام أجهزة متخصصة لحل مشكلة حسابية صعبة ، مما ينتج عنه إخراج رياضي مشفر عشوائي مكون من 64 حرفًا يسمى “التجزئة او Hash” ، ويكمل المهمة ويغلق الكتلة بحيث لا يمكن تغييرها.

بعد تعدين الكتلة بنجاح ، يُكافأ المعدنين بعملة البيتكوين التي تم إنشاؤها حديثًا. تحدث هذه العملية كل 10 دقائق تقريبًا. عندما تم إصدار Bitcoin لأول مرة في عام 2009 ، كانت المكافأة 50 BTC للكتلة الواحدة. تتم برمجة عمليات Halvings كل 210.000 كتلة معدنة ، والتي تستغرق أربع سنوات تقريبًا.

إنخفضت مكافئة التعدين في عملة بيتكوين ، في عام 2012 ، من 50 BTC إلى 25 BTC. في عام 2016 ، خفض حدث الانقسام المكافآت مرة أخرى إلى 12.5 بيتكوين لكل كتلة معدنة، في ماي 2020 ، ستنقسم المكافئة الى 6.25 BTC مع كل كتلة جديدة معدنة.

متى يحدث انقسام البيتكوين التالي؟

لا يوجد تاريخ محدد كاليوم و الساعة للموعد الذي ستنقسم فيه مكافأة التعدين للكتلة إلى النصف، يعتمد ذلك على وقت استخراج الكتلة 210.000 منذ النصف الأخير. ومع ذلك ، التاريخ المقرر لحدث انقسام البيتكوين التالي هو 2020 ، مع تقديرات تتراوح بين 11 و 18 ماي.

لماذا انقسام البيتكوين مهم؟

بالنسبة لبعض السياق حول ما تدور حوله كل هذه الضجة مع نصف بيتكوين في مايو 2020 ، فكر في التاريخ:

خلال فترة عمل Bitcoin التي تبلغ 11 عامًا ، كانت هناك حدثان لإنقسام البيتكوين. “كان الأول في عام 2012 وزاد سعر البيتكوين من 12 دولارًا إلى أكثر من 650 دولارًا. بعد النصف الثاني في يوليو 2016 ، تسارع السعر أيضًا ووصل إلى 20000 دولار في أواخر عام 2017.

على الرغم من وجود عوامل أخرى كزيادة التغطية الإخبارية للعملات المشفرة و Bitcoin نفسها وحالات الاستخدام العملة في العالم الحقيقي. يعد حدث انقسام البيتكوين للسنوات الماضية كمحفزات صعودية طويلة الأجل لسعر البيتكوين.

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في حين يعتقد معظم الخبراء أن الانقسام سيكون إيجابيًا لسعر البيتكوين ، لكن لا يتفق الجميع على ذلك. يعتقد فريق كبير آخر أن السوق قد أخذ في الاعتبار بالفعل تأثيرات خفض معدل إنشاء البيتكوين إلى النصف.

الدولار الأمريكي والبيتكوين

لقد ولت أيام تدفق البيتكوين. تم تعدين جميع عملات البيتكوين السهل، من بين 21 مليون عملة بيتكوين التي توجد على الاطلاق ، تم تعدين أكثر من 18.3 مليون أي 87% ، وهي قيد التداول.

حاليًا، يتم استخراج حوالي 1800 عملة بيتكوين جديدة وإدخالها في التداول الرقمي كل يوم ، وهو رقم سينخفض ​​قريبًا إلى حوالي 900 عملة البيتكوين يوميًا.

إنه من قبيل الصدفة أن أول حدث الانقسام للبيتكوين يحدث في عام 2020 ، وهو العام الذي شهد بالفعل زيادة الولايات المتحدة في عرض النقود بطريقة مفاجئة وغير مسبوقة ، وطباعة أكثر من 2 تريليون دولار لدرء الأزمة الاقتصادية الحالية.

في نهاية المطاف ، تتعرض البلدان التي تسيء استخدام سلطة طباعة النقود الورقية لخطر التضخم المفرط على المدى الطويل.

من ناحية أخرى ، فإن Bitcoin هي في الأساس انكماشية. لا يمكن طبع هذه العملة المشفرة اللامركزية بشكل غامض من قبل الحكومات وبنوكها المركزية والمعروض النهائي معروف بنسبة 100%.

مع استمرار عمليات الانقسام، ستستمر وتيرة نمو عرض البيتكوين في التباطؤ حتى يتم استخراج او تعدين 21 مليونًا، تحتوي الإسقاطات على الكسور الأخيرة من البيتكوين التي يتم استخراجها حتى عام 2140.

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