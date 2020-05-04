ميكرداو تجلب بيتكوين إلى بلوكتشين لإيثريوم

تام شمس - الاثنين 4 مايو 2020 12:58 صباحاً - صوتت مجموعة حوكمة ميكرداو، مجتمع لامركزي من حاملي التوكن لميكر الذين يحكمون بروتوكول ميكر، لسحب بيتكوين إلى إيثريوم بلوكتشين عن طريق قبول بيتكوين الملفوف كأصل إضافي جديد في بروتوكول ميكر، وفقًا للإعلان الرسمي في ٣ مايو. غير مبدئي، WBTC هو أول رمز مميز لـ ERC٢٠ مدعوم بنسبة ١:١ مع بيتكوين.

يمثل WBTC رابع نوع من أنواع الضمانات الإضافية التي تتم إضافتها إلى نظام ميكرداو التمويل اللامركزي. وشملت الثلاثة السابقة إيثريوم وبيزك أنشن كوين وتيثر، وسيتمكن wBTC الآن من فتح ميكر فولت من أجل إنشاء داي. وأضاف التقرير ما يلي:

"سيساعد مركز التجارة العالمي في تحقيق سيولة أكبر للنظم البيئية للتمويل اللامركزي (DeFi) وللبورصات اللامركزية (DEX)". Advertisements

سحب بيتكوين إلى بلوكتشين إيثريوم

يمكن لحاملي بيتكوين تداول بيتكوين لفتح خزنة وإنشاء داي من خلال wBTC.

يمكن القيام بعملية فتح خزانة على أواسيس بورو - وهي منصة مالية لامركزية. ويستغرق التحويل ٥ خطوات لإكمال. يقوم المستخدمون الأوائل بالتسجيل في كوين ليست، وإكمال ممارسات اعرف عميلك، وتغيير بيتكوين إلى wBTC، وإرسال wBTC إلى محفظة متوافقة، ثم إنشاء خزنة wBTC لإنشاء داي جديدة، وفقًا للتقرير.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في أوائل فبراير، فإن أصولًا تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي تكمن في بروتوكولات التمويل اللامركزي. وبحسب ما ورد كان خبراء العملات المشفرة متشككين في الاعتماد المبكر لبيتكوين ضمن بروتوكولات التمويل اللامركزي، ولكنهم أيضًا فضوليون ومهتمون برؤية كيف سيتطور المستقبل.