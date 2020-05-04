الكونغرس الأمريكي ينظر في التصويت القائم على بلوكتشين وسط كوفيد-١٩

تام شمس - الاثنين 4 مايو 2020 12:58 صباحاً - كشفت مذكرة للموظفين أن الكونغرس الأمريكي يدرس تكنولوجيا بلوكتشين كوسيلة لمجلس الشيوخ لإجراء تصويت عن بعد وسط جائحة فيروس كورونا.

ويوضح التقرير أنه يمكن نشر بلوكتشين جنبًا إلى جنب مع تطبيقات E٢EE المشفرة من طرف إلى طرف لتسهيل التصويت.

وقد تم تأليف المذكرة بعد اجتماع المائدة المستديرة للجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات حول استمرارية عمليات مجلس الشيوخ والتصويت عن بعد في أوقات الأزمات.

وجاء النقاش في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ للانعقاد مرة أخرى هذا الأسبوع.

مجلس الشيوخ ينظر في طوارئ التصويت القائم على تكنولوجيا السجلات الموزعة

وتنص الوثيقة على أن مجلسي الكونغرس "التقيا دائمًا شخصيًا لإجراء الأعمال، بما في ذلك جلسات استماع اللجنة ومداولة الأمور والتصويت"، مشددًا على أنه "ليس لدى أي من المجلسين خطط طوارئ للسماح لهذه المهام بالمضي قدمًا عن بعد".

وتؤكد مذكرة موظفي مجلس الشيوخ أنه من خلال السجلات الموزعة المشفرة، "يمكن لبلوكتشين نقل التصويت بشكل آمن والتحقق من التصويت الصحيح أيضًا - مشيرًا إلى أن الخصائص المذكورة قد استخدمت للدفاع عن فعالية أنظمة التصويت القائمة على بلوكتشين.

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وتنص المذكرة على أن "بلوكتشين يمكنها توفير بيئة آمنة وشفافة للمعاملات وسجل إلكتروني خالٍ من العبث لجميع الأصوات". وتضيف الوثيقة: "إنها تقلل أيضًا من مخاطر عمليات التصويت غير الصحيحة".

كما يشير الكونغرس أيضًا إلى أن الأنظمة الشبيهة ببلوكتشين يتم نشرها بالفعل في سياق التصويت - نقلًا عن الانتخابات البرلمانية لإستونيا لعام ٢٠١٩ التي شهدت ٤٤ ٪ من الأصوات المدلى بها على الإنترنت.

مجلس الشيوخ قلق بشأن نقاط الضعف الأمنية

يحدد التقرير المخاوف بشأن هجوم ٥١٪ على سلسلة بلوكتشين لاستضافة اقتراع مجلس الشيوخ، مشددًا على أن "أي نظام تصويت بعيد عن سلسلة الكتل يجب أن يتم إعداده بشكل صحيح للقضاء على أي تهديد لهجوم بنسبة ٥١ في المئة".

كما أعرب مجلس الشيوخ أيضًا عن مخاوفه بشأن "نقاط الضعف المحتملة من العيوب التشفيرية وأخطاء البرمجيات".

تأتي المذكرة وسط مناقشات متزايدة حول فعالية الحلول القائمة على بلوكتشين لتحديات الحوكمة الناتجة عن جائحة كوفيد-١٩، مع حث وزير الخزانة ستيف منوشين من قبل أعضاء الكونغرس على النظر في توزيعات التحفيز القائمة على بلوكتشين.