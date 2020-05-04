بلوك.ون تحصل على براءة اختراع لنظام عروض أسعار لوسائل التواصل الاجتماعي قائم على تكنولوجيا السجلات الموزعة

تام شمس - الاثنين 4 مايو 2020 12:58 صباحاً - تم منح بلوك.ون، وهي الشركة التي تقف وراء بروتوكول إيوسيو (EOS)، براءة اختراع لنظام المزايدة القائم على بلوكتشين للتعرض الترويجي المرتبط بمشاركات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وقد وافق مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي على براءة الاختراع في ٢٨ أبريل. وقد قدمت بلوك.ون الطل خلال مايو ٢٠١٩.

وتصف براءة الاختراع، التي تصفها بلوك.ون كوسيلة لتحفيز مساهمات التغذية المرتدة الإيجابية بين مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي، نظامًا حيث يمكن للمتنافسين التنافس عرض ملفهم الشخصي في وضع رئيسي على المنشورات الشائعة.

وتقرأ الوثيقة أن "إحدى الطرق التي تحقق بها المشاركات تأثيرًا هي من خلال تعليقات المجتمع الإيجابية". "على الرغم من أن المستخدم الذي ينشئ محتوى قد يتلقى إشادة وتقديرًا شخصيًا من خلال تلقي ملاحظات إيجابية، فإن هؤلاء المستخدمين الذين يقدمون تعليقات إيجابية في كثير من الأحيان يتلقون تعرضًا محدودًا فقط."

النظام الحاصل على براءة اختراع يُكسب أموالًا على كل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي

يصف التسجيل النظام بأنه "طريقة يتم تنفيذها بواسطة الكمبيوتر لتقديم العطاءات على مشاركة في منصة وسائل التواصل الاجتماعي" حيث "يتم تخزين قيمة التجزئة الأولى لمحتوى المنشأ على [بلوكتشين]".

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وعلى الرغم من أنه يهدف إلى تحفيز التعليقات الإيجابية، فمن المحتمل أن يستثمر النظام كل مشاركة يتم إنتاجها على شبكة التواصل الاجتماعي لكل من مشغلي الشبكة ومنشئي المحتوى.

ويعمل النظام من خلال التحقق أولًا من صحة محتوى المنشور باستخدام تقنية بلوكتشين - مع تجزئة تتوافق مع جميع بيانات المنشورات التي يتم تخزينها على دفتر السجلات الموزع.

وسيستخدم المزايدون التوكنات الصادرة عن المنصة. وسيتم توزيع الأموال الناتجة عن تقديم العطاءات على مؤلف المنشور والمزايد الأعلى السابق ومشرفي المنصة.

من المتوقع تنفيذ النظام الحاصل على براءة اختراع على فويس

من المرجح أن يتم تنفيذ براءة الاختراع على شبكة التواصل الاجتماعي فويس من بلوك.ون، حيث يوجد العديد من أوجه التشابه بين نظام تقديم العطاءات الموصوف وتنظيم البيانات على المنصة - مع تجزئات الكتابة الصوتية المتعلقة بنشر البيانات إلى بلوكتشين، وتخزين بيانات المنشور الفعلي على الخوادم.

وخلال شهر مارس، استثمرت بلوك.ون ١٠٠ مليون دولار نقدًا و٥٠ مليون دولار في الملكية الفكرية في فويس. وكان الهدف من الاستثمار هو تزويد فويس بالموارد للعمل بشكل مستقل عن بلوك.ون.