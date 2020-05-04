دون تابسكوت: بلوكتشين نجحت في تمكين الثقة في المدفوعات من نظير لنظير لأول مرة في التاريخ

تام شمس - الاثنين 4 مايو 2020 12:58 صباحاً - لإغلاق أسبوع فيرتشوال بلوكتشين، قدم مؤلف التكنولوجيا الأكثر مبيعًا والمؤسس المشارك لمعهد أبحاث بلوكتشين (BRI)، دون تابسكوت، عرضًا يوضح ما يصفه بالتحول من الإنترنت للمعلومات إلى الإنترنت ذي القيمة.

وفي العرض الذي قدمه بعنوان "ثورة بلوكتشين: دولة الاتحاد"، جادل تابسكوت بأن بلوكتشين يتضمن التكنولوجيا التأسيسية التي ستعزز "العصر الثاني من العصر الرقمي".

الانتقال إلى العصر الرقمي الثاني

في كتابته للذكرى الخامسة والعشرين لكتابه الأكثر مبيعًا لعام ١٩٩٤ بعنوان "الاقتصاد الرقمي"، أشار تابسكوت إلى أنه "توصل إلى استنتاج مفاده أننا مررنا بالعصر الأول من العصر الرقمي".

ويصف تابسكوت العصر الرقمي الأول بأنه "إنترنت المعلومات"، وتمتد التقنيات من "الحواسيب الكبيرة، والحواسيب الصغيرة، والحواسيب الشخصية، والإنترنت، وشبكة الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والسحابة، [و] البيانات الضخمة".

ويؤكد تابسكوت أننا ننتقل الآن إلى العصر الرقمي الثاني، "حيث لدينا هذه التقنيات الرائعة التي تضخ نفسها في كل شيء - في عالمنا المادي، في عملياتنا، في أجسادنا."

مشكلة الإنفاق المزدوج تحدد العصر الرقمي الأول

جادل تابسكوت أن بلوكتشين يشمل "التكنولوجيا التأسيسية" للعصر الرقمي الثاني، حيث قال تابسكوت إنه "لمدة ٤٠ عامًا ... كان لدينا إنترنت المعلومات هذا"، مضيفًا: "لكن إذا أرسلت إليك [...] بعض المعلومات [...]، فأنا في الواقع لا أرسل لك المعلومات، أنا أرسل لك نسخة."

"ولكن عندما يتعلق الأمر بالأصول، فإن الأشياء المهمة حقًا في الاقتصاد، مثل المال والأوراق المالية والعقود والأفعال والملكية الفكرية والبيانات المتعلقة بهوياتنا والأصول الثقافية - مثل الفن أو الموسيقى أو الأصوات، [...] إرسال نسخة منها أو نسخها فكرة سيئة. أنت لا تريد أن يقوم شخص ما بنسخ تصويتك أو هويتك، وإذا أرسلت إليك ألف دولار، فمن المهم حقًا ألا أزال أمتلك المال."

وأضاف: "لذا أطلق المشفرون على هذه المشكلة اسم الإنفاق المزدوج" لفترة طويلة، والطريقة التي ندير بها هذه المشكلة في اقتصادنا هي من خلال الوسطاء".

"وبشكل عام الآن فإن البنوك، والبورصات، ووكلاء التحويل، ووكلاء الضمان، وشركات بطاقات الائتمان، وأحيانًا الحكومات، وشركات التكنولوجيا الكبرى قد قامت بعمل جيد جدًا، ولكن هناك مشاكل متزايدة [...] نحن بحاجة إلى نهج جديد." Advertisements

بلوكتشين هو "أكبر ابتكار في تاريخ البشرية"

بالنسبة لتابسكوت، فإن حل ساتوشي لمشكلة الإنفاق المزدوج هو "أكبر ابتكار في تاريخ البشرية"، مما يخلق إمكانية إعادة تنظيم مجتمعي واقتصادي بعيدًا عن الوسطاء نحو شبكات الأقران الموثوقة.

وبوصف تقنيات دفتر السجلات الموزعة (DLT) بأنها "وسيط رقمي أصلي للثقة"، أكد تابسكوت أن بلوكتشين تسمح للأفراد المجهولين بالثقة في بعضهم البعض دون وسطاء للمرة الأولى.

"للمرة الأولى على الإطلاق، يمكن للناس أن يثقوا ببعضهم البعض من نظير إلى نظير، والثقة لا تتحقق بواسطة وسيط، ولكن عن طريق التشفير والتعاون وبعض الشفرات الذكية."

تحديات التبني على نطاق واسع

على الرغم من تفاؤله بتقنيات بلوكتشين، أشار تابسكوت إلى أن بلوكتشين لا تزال تواجه حواجز كبيرة أمام الاستخدام والقبول على نطاق واسع.

وأكد تابسكوت أن تكنولوجيا السجلات الموزعة تتحدى "الهياكل العميقة جدًا" والصناعات التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات دولار والتي لن تختفي بين عشية وضحاها. وجادل بأن تلك التكنولوجيا تقود التدمير الخلاق لشركات العصر الصناعي وتحولًا عميقًا نحو خلق القيمة الموزعة.

كما سلط الضوء على تحديات قابلية التوسع والتشغيل البيني لمنصات بلوكتشين، وأشار إلى مشكلة الصورة التي قد تظهرها العملات المشفرة للعديد من شرائح المجتمع السائدة.

وأخيرًا، أشار تابسكوت إلى أن بلوكتشين لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تطوير عمليات الحوكمة الفعالة والفعالة، نقلًا عن بيندار وونغ في قوله:

"فقط لأنها لامركزية، لا يعني أنه يجب أن تكون غير منظمة".