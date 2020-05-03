انقسام البيتكوين Halving سيخفض معدل التضخم الى 1.8%

عندما اخترع ساتوشي ناكاموتو عملة Bitcoin ، صممها لتكون عملة تضخمية ، وهي عملة يمكن التنبؤ و السيطرة على مستويات تضخمها حيث ينخفض تضخم Bitcoin دائمًا كل أربع سنوات. اليوم ، و الذي تفصلنا ايام قليلة عن حدث انقسام البيتكوين Halving مما سيحدث خفض المكافأة إلى النصف من 12.5 BTC الى 6.25 BTC، معدل التضخم الخالي لعملة البيتكوين حوالي 3.6% ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1.8% بعد حدث انقسام مكافئة التعدين. سيكون معدل تضخم العملة المشفرة أقل من متوسط التضخم المستهدف الذي تشير إليه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم عند 2%. على عكس البنوك المركزية ، لا يمكن لأي شخص أو كيان مركزي إجراء تعديلات على معدل التضخم النقدي لبروتوكول البيتكوين و العملة نفسها.

انخفض معدل التضخم Bitcoin من 50% في 2011 إلى 3.8% في الربع الأول 2020

في عام 2009 ، بعد إطلاق شبكة Bitcoin ، أوضح ساتوشي في رسائل البريد الإلكتروني المختلفة أن المقصود من عملة البيتكوين أن تكون نادرة في العالم. في 9 يوليو 2010 ، كتب ساتوشي:

“عندما يحاول شخص ما شراء كل المعروض العالمي من الأصول النادرة ، كلما اشتروا أكثر ، ارتفع السعر”.

أنشأ مخترع Bitcoin أيضًا عددًا محدودًا من تلك العملة التي سيتم إنتاجها عبر التعدين و سيتم خفض المكافآت النظامية والرياضية كل 210،000 كتلة الى النصف في كل عملية انقسام. يصف محبو التشفير تخفيض الدعم بـ “هالفينج او Halving” ، حيث يتم دائمًا خفض المكافآت إلى النصف.

يبلغ العرض النشط للعملة المشفرة بيتكوين اليوم ما بين 3.6 و 3.8% وذلك لأن المحللين يفترضون أن هناك أقل بكثير من 18.2 مليون من العرض المتداول للعملات المشفرة. ونعلم أن هذا صحيح لأن عددًا كبيرًا من المستخدمين فقدوا عملاتهم المشفرة، ولم تنفق المحافظ القديمة التي تم إنشاؤها منذ سنوات البيتكوين الخاصة بهم في أكثر من خمس سنوات.

علاوة على ذلك ، خلصت الدراسات إلى أن ما يقرب من 11 مليون عملة بيتكوين لم تتحرك منذ أكثر من عام. طور العرض النشط لعملة البيتكوين BTC إلى جانب الطلب وانخفاض معدل المكافأة كل أربع سنوات نظامًا اقتصاديًا يمكن التنبؤ به مع معدل تضخم لا يمكن لأحد التحكم فيه.

في عام 2011 ، كان معدل التضخم في البيتكوين بين 30-50% وبين 2011 و 2014 انخفض إلى 12%. بعد حدث الانقسام في عام 2016 ، عندما تم تخفيض مكافأة الكتلة من 25 بيتكوين إلى 12.5 بيتكوين في كل حل للبلوك، انخفض معدل التضخم إلى 5-4 %.

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انقسام البيتكوين Halving سيخفض معدل التضخم الى 1.8%

هذه السنة، في بدايتها، يتراوح معدل التضخم في شبكة البيتكوين بين 3.59% و 3.86%. وهذا يعني ان في الحدث القادم، انقسام البيتكوين Halving ستنخفض نسبة التضخم أقل من 1.8% و هو متوسط اقل من متوسط البنوك المركزية. معدل التضخم المستهدف.

تحافظ معظم البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي على معدل التضخم المستهدف عند حوالي 2% ، ولكن هناك عدد قليل من البلدان المتساهلة التي تشير إلى معدلات مرتفعة تصل إلى 45. تشتهر البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بالتلاعب بمعدلات التضخم مع الميل إلى زيادة الأسعار المرجعية وطباعة كميات هائلة من احتياطيات العملات الورقية. ومع ذلك ، لا يمكن تغيير معدل التضخم النقدي المصمم بشكل منهجي ورياضي من ساتوشي ما لم يتم كسر القواعد الأصلية للنظام.

قد يؤدي انخفاض نسبة تضخم البيتكوين دون متوسط ​​السعر المرجعي للبنك المركزي إلى تسليط الضوء على تجربة جديدة في النظام المالي العالمي.

حتى الآن ، خلال الـ 11 عامًا الماضية ، لم يتم كسر قواعد بروتوكول البيتكوين رغم المحاولات العديدوة ولا يزال الإجماع قويًا حول 21 مليون عرض من عملة البيتكوين الشيئ الاكثر جذبا. يعتقد الناس أنه مع ارتفاع سعر البيتكوين ، تزداد القوة الشرائية بمرور الوقت مما يجعلها انكماشية بهذا المعنى.

نظرًا لأن البيتكوين اكتسبت قيمة حقيقية قبل تسع سنوات ، فقد زادت بشكل ملحوظ على مدار العقد الماضي ولكننا لا نعرف إلى متى سيستمر هذا الاتجاه. إذا استمر سعر البيتكوين في الارتفاع ، فإن اقتصاديات معدل التضخم إلى جانب ثبات المعايير الأخرى سيوفر نظامًا جديدًا ، على عكس الوضع النقدي الحالي في العالم، مما سيخلق نتيجة إيجابية وأكبر تحويل للثروة شهده العالم منذ عقود.

لا يعرف مؤيدو التشفير ما سيحدث مع الاقتصاد وقيم السوق بعد حدوث إنقسام شبكة البيتكوين التي تعتمد على شبكات SHA256 هذت الربيع. أفضل المراجع التي يمكن استخدامها هي قواعد الشبكة وحقيقة أنه على عكس البنوك المركزية ، لا أحد يقرر ما سيكون هدف التضخم في السنوات القادمة. بدلاً من ذلك ، يمكن توقع معدل التضخم و عدد عملات البيتكوين BTC إلى حد ما ويمكن رسمه بسهولة.