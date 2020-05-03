شرح مبسط ل ما هو التضخم Inflation

لا يمكن فهم الاقتصاد المشفر إن لم نعرف الكثير عن الاقتصاد العام ، فيجب علينا فهم العديد من المصطلحات التي لابد ان تصادفها في كل مقالاتنا عن البلوكشين او البيتكوين او الاقتصاد المشفر، أحد هذه المصطلحات هو التضخم Inflation ، و هو ما سنشرحه لكم بشكل سهل و مبسط يمكنكم من فهم التضخم في الاقتصاد بشكل جيد يزيح كل الضباب الذي يحيط بمعرفتك و انت تقرأ عن الاقتصاد المشفر.

لاحظ هذا المثال على التضخم Inflation جيدا و بعدها اكمل القراءة.

التضخم هو مقياس كمي للمعدل الذي يرتفع عنده متوسط مستوى سعر سلة من السلع والخدمات المختارة في الاقتصاد على مدى فترة من الزمن. إنه الارتفاع في المستوى العام للأسعار حيث تشتري وحدة العملة أقل من الفترات السابقة. غالبًا ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية ، وبالتالي يشير التضخم إلى انخفاض في القوة الشرائية لعملة الدولة. يمكن مقارنة التضخم مع الانكماش ، والذي يحدث عندما يكون عكس التضخم، الانكماش هو حصول تراجع في سعر السلع.

فهم التضخم Inflation

مع ارتفاع الأسعار ، تفقد العملة قيمتها لأنها تشتري سلعًا وخدمات أقل. تؤثر خسارة القوة الشرائية هذه على تكلفة المعيشة العامة لعامة الناس ، مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وجهة نظر الإجماع بين الاقتصاديين هي أن التضخم المستدام يحدث عندما يفوق نمو المعروض النقدي في الدولة، النمو الاقتصادي.

ولمكافحة ذلك ، تتخذ السلطات المالية المناسبة للبلد ، مثل البنك المركزي ، الإجراءات اللازمة للحفاظ على التضخم ضمن الحدود المسموح بها والحفاظ على سلاسة الاقتصاد.

يتم قياس التضخم بطرق متنوعة اعتمادًا على أنواع السلع والخدمات التي يتم النظر فيها وهو عكس الانكماش الذي يشير إلى انخفاض عام يحدث في أسعار السلع والخدمات عندما ينخفض معدل التضخم إلى ما دون 0%.

أسباب التضخم Inflation

ارتفاع الأسعار هو أصل التضخم ، على الرغم من أن هذا يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة. في سياق الأسباب ، يتم تصنيف التضخم إلى ثلاثة أنواع: تضخم ناتج عن الطلب ، تضخم ارتفاع التكاليف، والتضخم الداخلي.

التضخم الناتج عن الطلب

يحدث التضخم الناتج عن الطلب عندما يزداد الطلب الإجمالي على السلع والخدمات في الاقتصاد بشكل أسرع من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد. يخلق فجوة بين العرض والطلب مع ارتفاع الطلب وانخفاض العرض ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. على سبيل المثال ، عندما تقرر الدول المنتجة للنفط خفض إنتاج النفط ، يقل العرض. و هذا يؤدي إلى ارتفاع الطلب ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويساهم في التضخم.

بالإضافة إلى ذلك ، تؤدي الزيادة في عرض النقود في الاقتصاد أيضًا إلى التضخم. ومع توفر المزيد من الأموال للأفراد ، تؤدي معنويات المستهلكين الإيجابية إلى زيادة الإنفاق. هذا يزيد الطلب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يمكن زيادة المعروض النقدي من قبل السلطات النقدية إما عن طريق طباعة وإعطاء المزيد من الأموال للأفراد ، أو عن طريق تخفيض قيمة العملة. في جميع حالات زيادة الطلب هذه ، يفقد المال قوته الشرائية.

التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف

إن تضخم تكلفة المنتجات او الخدمات هو نتيجة لزيادة أسعار مدخلات عملية الإنتاج. تشمل الأمثلة زيادة في تكاليف العمالة لتصنيع سلعة أو تقديم خدمة أو زيادة في تكلفة المواد الخام. تؤدي هذه التطورات إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائي أو الخدمة وتساهم في التضخم.

تضخم داخلي

التضخم الداخلي هو السبب الثالث الذي يرتبط بالتوقعات التكيفية للبلد. مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، يتبع ذلك زيادة في الأجور للحفاظ على تكاليف المعيشة. تؤدي أجورهم المتزايدة إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات ، وتستمر دوامة أسعار الأجور هذه حيث يؤدي أحد العوامل إلى تحفيز العامل الآخر والعكس صحيح.

من الناحية النظرية ، تحدد النظرية النقدية العلاقة بين التضخم والعرض النقدي للاقتصاد.

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على سبيل المثال ، بعد الفتح الإسباني لإمبراطوريتي الأزتيك والإنكا ، تدفقت كميات هائلة من الذهب وخاصة الفضة إلى الاقتصادات الإسبانية وغيرها من الاقتصادات الأوروبية. نظرًا لزيادة المعروض النقدي بسرعة ، ارتفعت الأسعار وانخفضت قيمة النقود ، مما ساهم في الانهيار الاقتصادي.

أنواع مؤشرات التضخم Inflation

اعتمادًا على مجموعة مختارة من السلع والخدمات المستخدمة ، يتم حساب أنواع متعددة من قيم التضخم وتتبعها كمؤشرات للتضخم. مؤشرات التضخم الأكثر استخدامًا هي مؤشر أسعار المستهلك (Consumer Price Index) ومؤشر أسعار الجملة (Wholesale Price Index).

مؤشر أسعار المستهلك

مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يفحص المتوسط المرجح لأسعار سلة السلع والخدمات التي هي من احتياجات المستهلك الأساسية. وهي تشمل النقل والطعام والرعاية الطبية. يتم حساب مؤشر سعر المستهلك عن طريق أخذ تغيرات الأسعار لكل عنصر في سلة البضائع المحددة مسبقًا ومتوسطها استنادًا إلى وزنها النسبي في السلة بأكملها. الأسعار المعنية هي أسعار التجزئة لكل عنصر ، كما هو متاح للشراء من قبل المواطنين الأفراد. تستخدم التغييرات في مؤشر أسعار المستهلكين لتقييم التغيرات في الأسعار المرتبطة بتكلفة المعيشة ، مما يجعلها واحدة من أكثر الإحصاءات استخدامًا لتحديد فترات التضخم أو الانكماش. توجد جهات في كل بلد تبلغ عن مؤشر أسعار المستهلك.

مؤشر أسعار الجملة

يعد مؤشر أسعار الجملة مقياسًا شائعًا آخر للتضخم ، والذي يقيس ويتتبع التغيرات في أسعار السلع في المراحل قبل مستوى البيع بالتجزئة. بينما تختلف عناصر مؤشر أسعار الجملة من بلد إلى آخر ، إلا أنها غالبًا ما تتضمن عناصر على مستوى المنتج أو البيع بالجملة. على سبيل المثال ، تشمل أسعار القطن للقطن الخام وغزل القطن والسلع القطنية الرمادية والملابس القطنية. على الرغم من أن العديد من البلدان والمنظمات تستخدم مؤشر أسعار الجملة ، فإن العديد من البلدان الأخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، تستخدم متغيرًا مشابهًا يسمى مؤشر أسعار المنتجين (Producer Price Index).

مؤشر أسعار المنتجين

مؤشر أسعار المنتجين هو مجموعة من المؤشرات التي تقيس متوسط التغير في أسعار البيع التي يتلقاها المنتجون المحليون للسلع والخدمات بمرور الوقت. يقيس مؤشر أسعار المنتجين تغيرات الأسعار من منظور البائع ويختلف عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس تغيرات الأسعار من منظور المشتري .

في جميع هذه المتغيرات ، من الممكن أن يؤدي ارتفاع سعر أحد المكونات (مثل النفط) إلى إلغاء انخفاض السعر في عنصر آخر (مثل القمح) إلى حد ما. بشكل عام ، يمثل كل مؤشر متوسط التكلفة المرجح للتضخم لمكونات معينة قد تنطبق على الاقتصاد العام أو القطاع أو مستوى السلع.

إيجابيات وسلبيات التضخم

يمكن تفسير التضخم على أنه إما شيء جيد أو سيئ ، اعتمادًا على الجانب الذي ينتقل إليه ، ومدى سرعة حدوث التغيير.

على سبيل المثال ، قد يرغب الأفراد ذوو الأصول الملموسة ، مثل الممتلكات أو السلع المخزنة ، في رؤية بعض التضخم لأن ذلك يرفع قيمة أصولهم التي يمكنهم بيعها بمعدل أعلى. ومع ذلك ، فإن مشتري هذه الأصول قد لا يكونوا سعداء بالتضخم ، حيث سيُطلب منهم صرف المزيد من الأموال.

قد لا يحب الأشخاص الذين يحملون النقود التضخم أيضًا ، لأنه يؤدي إلى تآكل قيمة ممتلكاتهم النقدية. يعزز التضخم الاستثمارات ، سواء من قبل الشركات في المشاريع أو من قبل الأفراد في أسهم الشركات ، حيث يتوقعون عوائد أفضل من التضخم.

ومع ذلك ، فإن المستوى الأمثل للتضخم مطلوب لتعزيز الإنفاق إلى حد ما بدلاً من الادخار. إذا ظلت القوة الشرائية للنقود كما هي على مر السنين ، فقد لا يكون هناك فرق في الادخار والإنفاق. قد يحد من الإنفاق ، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد ككل حيث أن انخفاض تداول الأموال سيؤدي إلى إبطاء الأنشطة الاقتصادية العامة في البلد. مطلوب نهج متوازن للحفاظ على قيمة التضخم في النطاق الأمثل والمرغوب فيه.

تؤثر القيمة العالية أو السلبية أو غير المؤكدة للتضخم سلبًا على الاقتصاد. إنه يؤدي إلى عدم اليقين في السوق ، ويمنع الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة ، وقد يؤدي إلى البطالة ، ويعزز الاكتناز حيث يتوافد الناس على تخزين السلع الضرورية في أقرب وقت وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وتؤدي الممارسة إلى زيادة الأسعار ، قد يؤدي إلى عدم التوازن في التجارة الدولية حيث لا تزال الأسعار غير مؤكدة ، وتؤثر أيضًا على أسعار صرف العملات الأجنبية.