قطاع التعدين يشهد تقلبات شديدة وسط فيروس كورونا والانهيار خلال الربع الأول

تام شمس - الأحد 3 مايو 2020 08:02 صباحاً - نشرت شركة أبحاث العملات المشفرة، توكن إنسايت، تقريرًا يغطي صناعة تعدين العملات المشفرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠. وقد أكد التقرير على التقلبات في معدل هاش بيتكوين (BTC) والتخلص التدريجي من نماذج رقائق أسيك القديمة.

ومع ذلك، كان للتقلب تأثير أكبر على القائمين بالتعدين الصينيين - حيث أصبحت أجهزة أنتمينر إس٩ غير مربحة خلال شهر مارس.

القائمون بالتعدين الذين يستخدمون أجهزة أسيك القديمة يتأثرون بانهيار الأسعار

يصف التقرير معدل هاش بيتكوين بأنه كان "متقلبًا للغاية" خلال الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ - إذ تراوح بين ما يقرب من ٧٠ إكساهاش في الثانية (EH/s) و١٠٠ إكساهاش.

ووفقًا للتقرير، فإن هوامش ربح وحدات رقائق أسيك الأقدم "يتم ضغطها من قبل أجهزة التعدين الأحدث".

وقد توصل توكن إنسايت إلى أن ربحية أجهزة بيتماين أنتمينر إس٩ كانت تقريبًا ٣٥٪ في الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ قبل أن تنخفض إلى المنطقة السلبية وسط انهيار العملة الرقمية في شهر مارس. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن ربحية أجهزة إس٩ ارتدت إلى ما يقرب من ٢٠ ٪ خلال شهر أبريل.

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التأثير الجغرافي غير المتكافئ لجائحة كوفيد-١٩ على التعدين

في حين يشير التقرير إلى أن وباء فيروس كورونا كان له "تأثير سلبي على مزارع التعدين على مستوى العالم"، كان القائمون بالتعدين الصينيون هم الأكثر تضررا حيث تكيف العديد من المشغلين في الغرب مع الأزمة من خلال إعادة تنظيم العمليات.

وفي بداية شهر أبريل، ذكر كوينتيليغراف أن ٤٠ عملية تعدين في الصين اضطرت إلى الإغلاق لأن هبوط مارس جعل الشركات القائمة على إس٩ غير مربحة - حيث أفادت إف تو بول أن ما يقرب من ٢,٣ مليون من أجهزة التعدين قد توقفوا عن العمل منذ ١٠ مارس.

علاوة على ذلك، أدت صدمات سلسلة التوريد إلى تأخيرات في مواعيد الشحن المتوقعة للجيل القادم من أجهزة رقائق أسيك في يونيو، مما زاد من التكهنات.

مصنعو رقائق أسيك يستهدفون الخوارزميات الجديدة

على الرغم من الانهيار بنسبة ٦٠٪ في عدد أجهزة التعدين الجديدة برقائق أسيك التي تتصل بالإنترنت على أساس ربع سنوي، تشير الشركة إلى أن الربع الأول من ٢٠٢٠ شهد أكبر عدد من رقائق أسيك النشطة على شبكة بيتكوين خلال ثلاث سنوات.

ويحدد التقرير أيضًا أن غالبية رقائق أسيك المتاحة في السوق اليوم مصممة للخوارزميات بخلاف SHA-٢٥٦ من بيتكوين - مع ٨٦ SHA-٢٥٦ من أجهزة التعدين مقارنةً بـ ٩٧ رقائق أسيك المتوفرة لمختلف العملات البديلة.