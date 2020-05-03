كوين بيز: بيتكوين متفوقة على الذهب

تام شمس - الأحد 3 مايو 2020 08:02 صباحاً - جادل تقرير نشرته بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز"، أن بيتكوين (BTC) تقدم ميزة واضحة على الذهب. ويذكر التقرير أن بيتكوين تتمتع بهذه المزايا من خلال عدم اعتمادها على سلاسل التوريد المادية.

وفي حين يؤكد مؤلفو التقرير أن "بيتكوين والذهب متشابهان بشكل أساسي مع وحدات القيمة النادرة والمتاحة عالميًا"، تضيف كوين بيز أن ضغط الإمداد الأخير للذهب، الناتج عن تأثيرات وباء فيروس كورونا، قد سلط الضوء على إمكانية الوصول العالمية الفائقة للبيتكوين.

بيتكوين تقدم مزايا على الذهب

في التقرير الذي نشر يوم ٢ مايو، تجادل كوين بيز بأن جائحة كوفيد-١٩ قد سلط الضوء على المزايا التي تقدمها BTC على الذهب، مؤكدة أن "بيتكوين لا تعتمد على سلاسل التوريد المادية الهشة ويمكن الوصول إليها عالميًا حقًا".

كما تؤكد كوين بيز على فجوات الأسعار الأخيرة التي أظهرتها أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم، حيث تؤدي الاضطرابات في سلاسل التوريد إلى مستويات متفاوتة من الندرة عبر الأسواق المختلفة.

حيث يشير التقرير إلى اختلاف يقارب ٤,٥٪ في أسعار الذهب في نيويورك ولندن. وقد نتج هذا الاختلاف عن نقص سبائك الذهب المستخدمة في تسوية العقود الآجلة لشركة كوميكس.

كذلك يشير التقرير إلى أن بيرث مينت في غرب أستراليا قد زادت مؤخرًا من إنتاج بارات الذهب بوزن كيلوغرامًا لمواجهة نقص الإمدادات - مع شحن ما لا يقل عن ١١٠٠٠ بار إلى نيويورك.

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جائحة كوفيد-١٩ لها تأثير ضئيل على التعدين

تشير كوين بيز إلى أنه على الرغم من "تعطل مصافي الذهب وعمال المناجم وسلاسل التوريد، يستمر بروتوكول بيتكوين الأساسي في العمل على النحو المصمم" - مع اقتراب معدل هاش بيتكوين من أعلى مستوياته على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة.

علاوة على ذلك، يؤكد التقرير أن "بيتكوين ستكون شحيحة مثل الذهب،" ومع ذلك، تمتلك الجودة المميزة لقابلية الانتقال عن بعد.

"يبلغ معدل المعروض الجديد من بيتكوين حوالي ٣,٦٪ سنويًا وسينخفض ​​قريبًا إلى حوالي ١,٧٪ في ١٢ مايو، مما يجعله على قدم المساواة مع ندرة الذهب التاريخية. ونظرًا لأن عمال مناجم الذهب ومصافي تكرير النفط توقفوا عن العمل، يبدو النظام البيئي العالمي للتعدين في بيتكوين مرنًا وفقًا لقياسات معدل الهاش في الأيام الأخيرة".

وتشير كوين بيز أيضًا إلى أن أسواق بيتكوين تحقق حاليًا مكاسب سنوية تصل إلى ٢٠٪ و١٢٪ على التوالي.