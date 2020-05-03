الشركة الأم لأوميسيغو تغير الاسم إلى سينكا

تام شمس - الأحد 3 مايو 2020 08:02 صباحاً - أصبحت شركة أوميسي هولدينغز الآسيوية للتكنولوجيا المالية، تُعرف الآن باسم سينكا SYNQA.

وقد قال بيان صادر عن سينكا يوم ٣٠ أبريل: "في عام ٢٠٢٠، تعزز هوية الشركة الجديدة هذه مكانتها كشركة قابضة مع مجموعة من الشركات وكشريك رئيسي في آسيا لجميع مسائل التكنولوجيا المالية والابتكار".

أجرت أوميسيغو الطرح الأولي لعملتها الرقمية في عام ٢٠١٧

حصلت أوميسي، تحت أوميسي هولدينغز، على أموال كبيرة من أجل حل الدفع أوميسيغو خلال طفرة العملات المشفرة الكبيرة منذ عدة سنوات مضت. وقد تم إطلاق الطرح الأولي للعملة الرقمية للشركة خلال صيف عام ٢٠١٧، مما أدى إلى جمع ما يقرب من ٢٥ مليون دولار من بيع توكنات OMG القائمة على إيثريوم.

وفي وقت كتابة المقالة يبلغ سعر التوكن ٠,٧٤ دولار، حيث تقبع OMG في ظل مجدها السابق، حيث تم تسعيرها عند ٢٥ دولارًا لكل توكن.

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سينكا هي العلامة التجارية الجديدة الآن

يتميز الإعلان الأخير بعلامة تجارية جديدة لشركة أوميسي هولدينغز، مما يسلط الضوء على عملها مع المستثمرين ورجال الأعمال والكيانات الأخرى، بالإضافة إلى توسيع الشركة في مجال التكنولوجيا المالية بشكل عام.

وقد قال مؤسس سينكا والرئيس التنفيذي للشركة جون هاسيغاوا في البيان: "لقد أسست سينكا لتحسين طرق تفاعل الناس مع بعضهم البعض من خلال أفضل بنية تحتية مالية. وأنا متحمس للكشف عن هوية الشركة الجديدة هذه والتواصل مع الصناعة بمكانتنا في آسيا."

ويجسد الاسم الجديد تجميعًا لكلمات التآزر والتزامن والتكافل والتماثل والسعي، والتي تعبر عن المهمة والقيم الشاملة للشركة، حسبما اختتم البيان. كما يُنطق اسم سينكا أيضًا كمصطلح ياباني للتطور، وهو وصف آخر للتطور.