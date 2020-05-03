سجلت أسواق أمريكا اللاتينية للتداول من نظير لنظير رقمًا قياسيًا جديدًا في أبريل

تام شمس - الأحد 3 مايو 2020 08:02 صباحاً - وسط انخفاض الحجم العالمي، تستمر لوكال بيتكوينز.كوم في تشكيل مركزًا لتداول نظير إلى نظير في أمريكا اللاتينية - حيث سجلت الأرجنتين وتشيلي وفنزويلا حجمًا قياسيًا خلال الأسابيع الأخيرة وفقًا لكوين.دانس.

وقد شهد الأسبوع الماضي تداول لوكال بيتكوينز بين بيتكوين (BTC) وارتفاع البيزو المكسيكي بنسبة ٧١٪. وعلى هذا النحو، شهد أسبوع ٢٥ أبريل ما يقرب من ٤٣٠٠٠٠ دولار أمريكي من تغير ملكية بيتكوين في المكسيك - بما في ذلك رابع أقوى نشاط تجاري أسبوعي على الإطلاق.

الأسواق اللاتينية تسجل أحجام قياسية خلال شهر أبريل

ارتفع التداول من نظير لنظير الأرجنتيني لتسجيل رقم قياسي جديد بأكثر من ٧١٠٠٠٠ دولار في الحجم الأسبوعي خلال أسبوع ١٨ أبريل. شهد الأسبوع الماضي ارتدادًا طفيفًا في الحجم، مع تداول ٦٧٠٠٠٠ دولار أمريكي بقيمة بيتكوين.

كما ارتفعت التجارة الكولومبية لتختبر عتبات أعلى حجم على الإطلاق في الشهر الماضي - مع أسبوع ٤ أبريل الذي أنتج ثاني أقوى سبعة أيام تداول في السوق بقيمة ٢,٧ مليون دولار. كما شهدت الأسابيع التالية تذبذب الحجم بين ٢,١ مليون دولار و٢,٦ مليون دولار.

وقد شهد أسبوع ٤ أبريل حجمًا قياسيًا قادمًا من تشيلي، مع ما يقرب من ٤٠٠٠٠٠ دولار في التداول. وجاء الرقم القياسي بعد أشهر من زيادة الحجم باستمرار، وسبقه نشاط تجاري أسبوعي بقيمة تتراوح بين ٢٨٠٠٠٠ دولار و٣٢٥٠٠٠ دولار.