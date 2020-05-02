شرح مبسط ل ما هو ستاكينج Staking في العملات المشفرة

ستاكينج Staking او يمكن القول الرهن في صناعة العملات المشفرة و البلوكشين، هو عملية الاحتفاظ بالعملات المشفرة في محفظة معينة تدعم عملية ستاكينج Staking لدعم عمليات التحقق من المعاملات عبر شبكة البلوكشين. بشكل أساسي ، الستاكينج Staking يسمح لك بتجميد عدد معين من العملات المشفرة للحصول على المكافآت بتلك العملة خلال فترة التجميد. في معظم الحالات ، تعتمد العملية على المستخدمين المشاركين في أنشطة البلوكشين مثل التحقق و التعدين، غير ان الخوارزمية المتبعة هي إثباث الحصة POS و التي لا تحتاج الى معدات التعدين بقدر ما تحتاج الى المساهمة في البلوكشين عبر حصة من عملاتها المشفرة و تجميدها لغرض توثيق المعاملات، و في النهاية ستحصل على مكافئة.

كما سبق الذكر يرتبط مفهوم ستاكينج Staking ارتباطًا وثيقًا بآلية إثبات الحصة/الرهن PoS. يتم استخدامه في العديد من شبكات البلوشيكن التي تعتمد على PoS أو أحد متغيراتها العديدة.

كيف يعمل ستاكينج Staking ؟

إن ستاكينج Staking هو عملية الاحتفاظ بالعملات المشفرة في محفظة من أجل الحصول على المكافآت اما بنفس العملة او عبر عملة اخرى، و تلك العملية من أجل المساهمة في تتوثيق المعاملات على بلوكشين معينن. على هذا النحو ، يتم استخدام ستاكينج Staking على نطاق واسع في الشبكات التي تعتمد آلية إجماع إثبات الحصة PoS أو أحد متغيراتها.

على عكس البلوكسين التي تعتمد على الية الاجماع إثبات العمل PoW التي تعتمد على التعدين للتحقق من الكتل الجديدة والتحقق منها ، تقوم البلوكشين التي تعتمد على PoS بإنتاج الكتل الجديدة والتحقق منها من خلال ستاكينج Staking. وهذا يسمح بإنتاج الكتل دون الاعتماد على أجهزة التعدين المكلفة. لذلك ، بدلاً من التنافس على الكتلة التالية مع عمل حسابي كثيف ، يتم اختيار مدققي PoS بناءً على عدد العملات التي تم رهنها في عملة ستاكينج Staking .

عادةً ما يكون لدى المستخدمين الذين يخصصون كميات أكبر من العملات المشفرة فرصة أكبر ليتم اختيارهم كمدقق الكتلة التالية. بينما يتطلب التعدين في POW استثمارًا كبيرًا في الأجهزة ، يتطلب ستاكينج Staking استثمارًا مباشرًا والتزامًا في العملة المشفرة. كل بلوكشين PoS له عملته الخاصة في ستاكينج Staking.

يتيح إنتاج الكتل عن طريق ستاكينج Staking درجة أعلى من قابلية التوسع. هذا هو أحد الأسباب التي جعلت شبكة Ethereum في النهاية بأن تقرر الانتقال من PoW إلى PoS ، في ترقية القادمة الى Ethereum 2.0.

تعتمد بعض البلوكشين نموذج إثبات تفويض الحصة (DPoS). فهي تتيح للمستخدمين الإشارة ببساطة إلى دعمهم من خلال مشاركين آخرين في الشبكة. بعبارة أخرى ، يعمل مشارك موثوق نيابة عن المستخدمين أثناء أحداث صنع القرار.

المدققون المفوضون بمعنى عقدة من عقد البلوكشين، هم الذين يتعاملون مع العمليات الرئيسية والحوكمة الشاملة لشبكة البلوكشين. يشاركون في عمليات الوصول إلى توافق في الآراء وتحديد معايير الحوكمة الرئيسية.

التضخم في الشبكة

بالنسبة لبعض الشبكات ، يتم تحديد ستاكينج Staking للمكافآت كنسبة مئوية ثابتة للتضخم. وهذا يشجع الأفراد على استخدام عملاتهم المشفرة بدلا من الاحتفاض بها فقط. تعمل هذه العملية على استهلاك التكاليف التشغيلية للشبكة لجميع حاملي العملة المشفرة او الرمز المميز.

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على سبيل المثال ، تقوم Stellar بتوزيع تضخمها أسبوعيًا على المستخدمين الذين يقومون بتقديم عملاتهم المشفرة من خلال تجمعات ستاكينج Staking. تتمثل إحدى مزايا هذا النهج في أن الشبكة يمكنها صرف معدل فائدة ثابت أو خاضع للرقابة.

ونتيجة لذلك ، إذا كان المستخدم يحمل 10000 XLM لمدة عام واحد ويحدد وجهة التضخم على السلسلة من خلال التوقيع على معاملة ، فيتوقع أن يكسب 100 XLM كمكافآت. سيحدث ذلك على مدار عام بمعدل تضخم متوازن قدره 1%.

أيضا ، يمكن عرض المعلومات لجميع مستخدمي الشبكة الذين يقررون ما إذا كانوا يرغبون في التوقيع أم لا. يمكن أن يحفز هذا أصحاب المصالح الجدد لأنه يوفر جدول مكافآت يمكن التنبؤ به بدلاً من فرصة احتمالية لتلقي مكافأة الكتلة.

تجمعات ستاكينج Staking

تتشكل تجمعات الستاكينج Staking عندما يقوم العديد من حاملي العملات المشفرة بدمج مواردهم لزيادة فرصهم في التحقق من الكتل والحصول على المكافآت. فهم يجمعون بين قوة استاكينج Staking ويشاركون المكافآت النهائية بشكل متناسب مع مساهماتهم الفردية.

تكون التجمعات أكثر فعالية في الشبكات عندما يكون حاجز الدخول في عملة التعدين عالية، سواء كانت تقنيًا أو ماليًا. في كثير من الأحيان ، تتطلب التجمعات عمليات الإعداد والتطوير والصيانة. لهذا يفرض العديد من موفري تلك التجمعات رسومًا كنسبة مئوية من مكافآت الستاكينج Staking الموزعة على المشاركين، لحماية تلك التجمهات و جعل المساهمة في عمليات الستاكينج متاحة للجميع و بأقل عدد ممكن من العملات المشفرة.

أيضا التجمعات قد توفر مرونة إضافية فيما يتعلق بأوقات السحب وأوقات التوثيق والحد الأدنى من الأرصدة على الشبكة. وبالتالي ، سيتم تشجيع المستخدمين الجدد على المشاركة ، مما يؤدي إلى لامركزية أكبر للشبكة.

الستاكينج البارد

يشير ستاكينج Staking البارد إلى عملية ستاكينج Staking على محفظة العملات المشفرة التي ليس لها اتصال بالإنترنت ، أي المحافظ على شكل جهاز مثل Ledger Nano . تتيح الشبكات التي تدعم ستاكينج Staking البارد للمستخدمين المشاركة أثناء الاحتفاظ بأموالهم بشكل آمن. ومع ذلك ، إذا قام صاحب المصلحة بنقل العملات المشفرة من المحفظة الباردة ، فسوف يتوقف صاحب المصلحة عن تلقي المكافآت. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص في السماح لأصحاب المصلحة الكبار في الشبكة بضمان أقصى حماية لأموالهم مع الاستمرار في دعم الشبكة.

سنشرح في المواضيع المقبلة كيفية الانخراط في عملية ستاكينج Staking عبر كل المنصات التي تدعم ذلك، Binance ، KuCoin، Coinbase.