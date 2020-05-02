فريق كاليبرا من فيسبوك يقدّم بروتوكولًا جديدًا للتدقيق الموزع

تام شمس - السبت 2 مايو 2020 05:12 صباحاً - في عرضٍ تقديمي حديث في ورشة عمل إثبات المعرفة الصفرية الثالثة، قدم فريق البحث في كاليبرا بروتوكول التدقيق الموزعة للمسؤوليات، أو DAPOL، المصمم لإجراء تحسينات على إجراءات التدقيق الموزعة الحالية.

ويؤكد الفريق بقيادة كونستانتينوس تشالكياس أن بروتوكولهم يعتمد على الأساليب الحالية ويحسنها من خلال تقديم تحسين إضافي وخصوصية محسنة. كما يسمح للمنشآت بالخضوع لمراجعة موزعة لخصومها ويعمل في أي موقف حيث لا يكون لدى الكيان دافع للمبالغة في التزاماتها. والأخير هو سبب عدم استخدام بروتوكول DAPOL لتدقيق الأصول.

وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام بورصة عملات مشفرة للسماح للمجتمع بتدقيق التزاماته. ويمكن استخدامه أيضًا في حالات التصويت "السلبية"، مثل الإبلاغ الشفاف عن المراجعات السلبية عبر الإنترنت أو الإبلاغ عن المحتوى المسيء في الشبكات الاجتماعية.

إم تي غوكس - إنرون

وفقًا للفريق، فإن طريقتهم لها مزايا كبيرة على كل من أساليب التدقيق التقليدية والأساليب اللامركزية الحالية. فعندما يتم تدقيق كيان بواسطة جهة خارجية، فإنه سيركز عادةً على الحسابات الكبيرة القليلة وقد يتجاهل العديد من الحسابات الأصغر.

وواحدة من المزايا الرئيسية لبروتوكول DAPOL على الطرق الموزعة الحالية هي الخصوصية المحسنة:

"من الجدير بالذكر أنه لا يكشف عن عدد الأفراد الذين تم تضمينهم في المجاميع الإجمالية أو عدد الأشخاص الذين يتحققون من إدراجهم في هذه المجاميع."

وقد كان لدى مستخدمي إم تي غوكس إمكانية الوصول إلى أداة مماثلة، ربما كان من الممكن تجنب سقوطها. وكان هذا البروتوكول الجديد لينقذ الشركة، بشرط ألا يكون هناك بالفعل أي فساد من جانب الإدارة.

وفي منشوره، يلمح تشالكياس إلى قضية إنرون، حيث تواطأ المدقق، أرثر أندريسن، مع الشركة التي كان يراجعها للتغطية على أفعاله. ويؤكد أن الجمع بين المراجعة الخارجية واللامركزية كان يمكن أن يمنع الانهيار الذي أعقب ذلك لكل من إنرون وأرثر أندريسن.

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الجميع يصبحون مدققي حسابات

إحدى الميزات الرئيسية لبروتوكول DAPOL وفقًا لمشاركة تشالكياس على لينكد إن هي أنها تتيح للجميع:

"المشاركة في التحقق من صحة الإثبات وفي نفس الوقت توفر أداة تحقق مؤتمتة إضافية لم تكن موجودة من قبل".

وقد قدم فريق أبحاث كاليبرا مثالًا إلى كوينتيليغراف عن كيفية عمل ذلك عمليًا:

"باستخدام هذه التكنولوجيا، فإن الكيان المُثبت - على سبيل المثال، بنك أو بورصة - سينشر إجمالي مطلوباته كقيمة مشفرة موقعة مجمعة. ويتم حساب هذه القيمة المشفرة عن طريق إضافة أرصدة كل فرد. ثم سيحصل كل فرد يتم تضمين رصيده في الإجمالي على "تذكرة" فريدة للتحقق من تضمينه. وباستخدام هذه "التذكرة"، يتعلم الأفراد بشكل خاص إذا ما كان رصيدهم مدرجًا في الرقم المبلغ عنه. وإذا لم يتم تضمينه، فيمكنهم تقديم أدلة عملات مشفرة لحل النزاعات".

إن فريق أبحاث كاليبرا غير متأكد مما إذا كان سيتم تنفيذ DAPOL وكيف يتم تنفيذه ضمن مشروع ليبرا، لكنهم يعتقدون أنه سيكون له تأثير عميق على العديد من المجالات:

"نعتقد أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن بكون بروتوكول DAPOL مفيدًا فيها، بما في ذلك محافظ بلوكتشين والتمويل والتصويت الإلكتروني والبيانات الاقتصادية وحتى الصحة العامة".

ويتوقع الفريق أن يجعلوا تعليماتهم البرمجية مفتوحة المصدر قريبًا. وهم يلتمسون حاليًا تعليقات من مجتمعات العملات الشفرة وإثباتات المعرفة الصفرية. والتعليمات البرمجية مفتوحة لمزيد من المتعاونين الذين يمكنهم المساعدة في دفع المشروع إلى الأمام.