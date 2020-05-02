شبكة في بي إن اللامركزية تكتسب زخمًا مع ١٠٠٠٠٠ مستخدم حول العالم

تام شمس - السبت 2 مايو 2020 05:12 صباحاً - يمتلك النظام البيئي القائم على بلوكتشين، تاكيون، شبكة افتراضية خاصة لامركزية، أو في بي إن، تستضيف ١٠٠٠٠٠ مستخدم اعتبارًا من أبريل، وذلك وفقًا لمهندس في سيستمز الرئيسي، صني كينغ.

حيث قال كينغ لكوينتيليغراف في رسالة بريد إلكتروني يوم ٢٥ أبريل إن "تاكيون قد بدأ في اختبار تجريبي مفتوح". وأوضح أنه "يتم تقديم الميزات خطوة بخطوة"، مضيفًا:

"يسعدني أن تاكيون في بي إن قد وصل للتو إلى ١٠٠٠٠٠ مستخدم على مستوى العالم هذا الشهر، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سيمكّن سوق خدمة في بي إن نابضة بالحياة للعالم".

تاكيون وفي سيستمز يسيران جنبًا إلى جنب

يُعد صني كينغ، منشئ بروتوكول إثبات الحصة، أو PoS، كبير المهندسين لمجموعة بنية بلوكتشين التحتية التي تسمى "في سيستمز". وقد ساعد كينغ تاكيون على الانطلاق خلال أيامها الأولى. وقال كينغ إن "تاكيون هو أول مشروع نظام بيئي كبير يدعم في سيستم".

وبشكل عام، تتيح شبكات في بي إن القياسية للمستخدمين تصفح الويب دون الكشف عن موقعهم، داعين الشبكات المختلفة لإخفاء عنوان IP الحقيقي للمستخدم - وهي المعلومات التي تم جمعها حول موقع كل كمبيوتر ونشاطه.

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وأوضح كينغ: "تم تصميم تاكيون كسوق لخدمات في بي إن". "وهو يخلق البنية التحتية اللازمة لمقدمي الخدمات والمستخدمين للمشاركة في سوق في بي إن شديد اللامركزية."

الفريق يمتلك خبرة سابقة حول شبكات في بي إن

قال كينغ إنه مع وجود أعضاء الفريق الذين لديهم معرفة وخلفية مسبقة في عالم في بي إن، يتطلع تاكيون إلى تسخير التكنولوجيا اللامركزية من أجل مستويات أعلى من الخصوصية والأمان.

وقال كينغ إن في سيستمز تتطلع إلى تنمية قدرات بلوكتشين باستخدام تقنية السحابة وقاعدة البيانات. وتقدر تاكيون هذه النظرة المستقبلية، وتبني حلها على بلوكتشين في سيستمز وتعمل بشكل مشترك.

وقد اختتم كينغ حديثه قائلًا: "لقد قدم فريق في سيستمز وأنا شخصيًا، وما زلنا، نقدم البنية التحتية لبلوكتشين والخدمات والحلول التقنية لتاكيون".