- 1/2
- 2/2
تام شمس - الجمعة 1 مايو 2020 11:56 مساءً - تشير البيانات من شركة استخبارات بلوكتشين، غلاسنود، إلى أن بيتكوين (BTC) قد دخلت مرحلة "التفاؤل" بين المتداولين.
ويطرح هذا المقياس صافي الخسارة غير المحققة من صافي الربح غير المحقق من جميع إمدادات بيتكوين المتداولة لقياس معنويات السوق. ويميل هذا المؤشر إلى الارتفاع خلال الأسواق الصاعدة وتقترح الشركة أن نطاقات القيمة المختلفة تشير إلى مراحل السوق.
المصدر: غلاسنود
مع الزيادة الأخيرة في سعر بيتكوين، على ما يبدو، انتقل السوق من مرحلة "الأمل" إلى مرحلة "التفاؤل". وبعد ذلك، يمكن للأصل أن يواصل زخمه ويدخل مرحلة "الإيمان"، أو يتراجع إلى مرحلة "القلق".
المصدر: غلاسنود
مؤشر آخر من غلاسنود هو النسبة المئوية للعرض في الربح. ويوضح هذا المؤشر النسبة المئوية من عرض بيتكوين التي يتم تقييمها حاليًا أعلى مما كانت عليه في وقت المعاملة السابقة. ويبدو أن هذا المقياس يشير إلى أنه لا يزال هناك مجال للنمو.
بلومبرغ صعودية
أخبر المحلل في بلومبرغ، مايك ماكغلون، كوينتيليغراف أنه لا يزال صعوديًا بشأن بيتكوين، على الرغم من أنه يتوقع أن يتباطأ الاتجاه الصعودي.
"أتوقع أن يستمر سعر بيتكوين في الارتفاع، بشكل أبطأ بكثير مما كان عليه في الماضي. وعلى المدى القصير، يبدو أن مستوى ٨٠٠٠ دولار (متوسط ٥٢ أسبوعًا) هو مقاومة نقطة الانعطاف الرئيسية التي تخترقها".
علاوة على ذلك، لاحظ أن بيتكوين قد تفوقت بشكل كبير على سوق الأسهم في عام ٢٠٢٠. ويتوقع أن تنتقل العملة بنجاح إلى أصول مثل قيمة تخزين الذهب، والتي يتم تسريعها فقط من خلال المحفزات الورقية التي تم حقنها من قبل البنوك المركزية:
"إن زيادة بنسبة ٢٠٪ في عام ٢٠٢٠ إلى ١ مايو مقابل انخفاض بنسبة ١٠٪ تقريبًا في مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ هي علامة على اكتساب بيتكوين اليد العليا مقابل سوق الأسهم. وأنا أرى أول عملات رقمية تنتقل من التصرف مثل الأصول التي تنطوي على المخاطرة إلى مخزن قيمة مثل الذهب واكتساب رياح معاكسة من تسهيلات البنك المركزي التي لا مثيل لها".
وفي الآونة الأخيرة، أكد متفائل آخر حول بيتكوين، تيم دريبر، أنه يقف مع توقعاته الصعودية بأن تصل بيتكوين إلى ٢٥٠٠٠٠ دولار في أوائل عام ٢٠٢٣.
كانت هذه تفاصيل خبر بيتكوين تدخل مرحلة "التفاؤل" - فهل "الإيمان" أم "الخوف" هو التالي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.