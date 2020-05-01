هل سيبيع إيلون مسك عملات بيتكوين الخاص به؟

تام شمس - الجمعة 1 مايو 2020 11:56 مساءً - كجزء من سلسلة حديثة من التغريدات غير المنطقية، أعرب مؤسس تيسلا إيلون مسك عن خطط لبيع جميع ممتلكاته المادية. هل مقتنياته من بيتكوين مشمولة في هذا البيع؟

غرّد مسك في الأول من مايو قائلًا: "أنا أبيع كل الممتلكات المادية تقريبًا" مشيرًا إلى أنه "لن أملك منزلًا"، مضيفًا:

"هناك شرط واحد للبيع: أنا أملك منزل جين وايلدر القديم. ولا يمكن هدمه أو فقدان أيس من روحه."

مسك يبدأ مايو بمنشورات غريبة

تابع مسك تغريدة البيع الكلي بتعليق يصف سعر سهم تسلا على أنه مرتفع للغاية، بالإضافة إلى تغريدة تطالب بإعادة الحرية إلى الجمهور.

كما تضمنت عدة تغريدات إضافية كلمات عشوائية من النشيد الوطني الأمريكي، وادعاء بغضب صديقته تجاهه، وتاريخ ميلاد طفله المرتقب يوم الاثنين.

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في فبراير ٢٠١٩، كشف مسك أنه كان يملك ٠,٢٥ بيتكوين فقط. هل يشمل بيع جميع ممتلكاته المادية بيع عملات بيتكوين الخاص به؟

يمكن للمسك شراء طن من عملات بيتكوين

بدأ العديد من أعضاء مجتمع العملات المشفرة كرد فعل على عاصفة مسك. حيث نصح مؤسس ترون، جستن صن، قطب التكنولوجيا بـ "شراء بيتكوين"، في حين سأل هودلونوت عما إذا كان الملياردير سيخزن أرباح بيعه في العملة المشفرة.

وفي الحدث غير المرجح أن يختار مسك إدخال كل ثروته في بيتكوين بعد بيع ممتلكاته، فسيحتاج إلى إيجاد طريقة لجمع ما يقرب من ٣٩ مليار دولار من الأصول الرقمية.

حيث أظهرت أرقام كوين ماركت كاب أن القيمة الإجمالية لسوق بيتكوين في وقت النشر تبلغ ١٦١٥٦٩١٨٠٩٦٢ دولارًا. ويمكن لمسك، نظريًا، شراء حوالي ٢٤٪ من جميع عملات بيتكوين المتداولة.

وسيجد مسك وقتًا صعبًا في شراء هذا القدر من بيتكوين دون رفع المعدل الجاري للأصل في هذه العملية.