لا يوجد بنك مركزي عالمي يعمل على استخدام العملات الرقمية للأفراد، على حد قول آر ثري

تام شمس - الجمعة 1 مايو 2020 11:56 مساءً - لا يوجد بنك مركزي يعمل حاليًا على عملة رقمية للبنك المركزي، أو CBDC، والتي يمكن استخدامها من قبل المستهلكين، وفقًا لشركة آر ثري.

حيث يدعي تقرير حديث صادر عن آر ثري أنه لا يوجد بنك مركزي يسعى حاليًا لتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي بالتجزئة. وحسبما يوضح مؤلفو الوثيقة، تنقسم العملة الرقمية للبنك المركزي إلى البيع بالجملة والتجزئة: الأول يقتصر على البنوك التجارية في حين أن الأخير يمكن أن يشمل الشركات والشركات الصغيرة وحتى الأفراد.

ويوضح التقرير أن العملة الرقمية للبنك المركزي بالجملة ليست سوى خطوة تحديث جديدة للبنوك المركزية، في حين أن العملة الرقمية للبنك المركزي للبيع بالتجزئة هي "فرصة لتوسيع الوصول إلى أموال البنك المركزي الرقمي." ومن المثير للاهتمام، أن التقرير يذكر بوضوح أن جميع مشاريع العملة الرقمية للبنك المركزي التي تتبعها حاليًا البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تهدف إلى إنشاء أنظمة العملة الرقمية للبنك المركزي بالجملة:

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"بخلاف العملة الرقمية للبنك المركزي للبيع بالجملة، فإن العملة الرقمية للبنك المركزي للبيع بالتجزئة غير موجود حاليًا في الإنتاج. ويشير مصطلح البيع بالتجزئة عمومًا إلى عامة الناس والشركات وبعض المؤسسات المالية التي لا تستطيع حاليًا الوصول إلى أموال البنك المركزي. ونتيجة لذلك، فإن التجارب في المجال جديدة بشكل لا يصدق. ومع ذلك، بدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم [...] في تخصيص الموارد لتنفيذ العملة الرقمية للبنك المركزي للتجزئة."

مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية يشهد تطورًا سريعًا

في حين أن هذه الأنظمة قد تختلف اختلافًا كبيرًا عن "النقد الرقمي" الذي توقعه الكثيرون، إلا أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يتم بحثها وتطويرها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وأحد الأمثلة الشهيرة بشكل خاص هو العملة الرقمية في الصين، والتي وفقًا لتقارير منتصف أبريل، يتم اختبارها الآن في أربع مدن مختلفة في البلاد.

علاوة على ذلك، حسبما ذكرت كوينتيليغراف مؤخرًا، تشير الشائعات إلى أن ستاربكس وماكدونالدز على استعداد أيضًا لقبول العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني.