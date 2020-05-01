عملة Tezos تقدم اداء متميز مع عملة Bitcoin

قفزت العملة المشفرة XTZ التي تسمى ايضا عملة Tezos ، و هي واحدة من أكبر وأبرز العملات المشفرة التي تشكل أداءا سريعا في النمو الى 83% في أبريل ، وهي أكبر نسبة بين العملات المشفرة بقيمة سوقية لا تقل عن مليار دولار.

هذا أكثر من ضعف المكسب بنسبة 37% للبيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ، والتي استفادت من التكهنات بأن التحوط ضد التضخم سيكون مفيدًا حيث يضخ الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى تريليونات من الدولارات من السيولة الطارئة في النظام المالي العالمي.

اطلع على المزيد : البيتكوين تفوق على الذهب هذا الأسبوع

ارتفعت عملة ETH بنسبة 62% جنبًا إلى جنب مع طفرة نمو العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي والتي تم بناؤها على بلوكشين Ethereum ، ومع نمو اهتمام المستثمرين بساحة التمويل اللامركزي. ارتفع XRP ، وهو رمز مدفوعات لـ Ripple ، بنسبة 30%.

يمنح ستاكينج العملات المشفرة لحامليها الحق في التأثير على حوكمة البلوكشين، على غرار الطريقة التي يصوت بها المساهمون لمجلس إدارة شركة، بينما يمنحهم أيضًا القدرة على كسب حصة من الرموز المميزة حديثًا، على شكل أرباح أو سندات.

قال جوزيف تودارو ، الشريك الإداري في Blocktown Capital ، وهي شركة استثمار متخصصة في العملات الرقمية ، إن الأداء القوي لشركة Tezos “يرجع في جزء منه إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالعوائد القائمة على الستاكينج”. و أضاف: “تعتمد حركة سعر أي أصل تشفير معين جزئيًا على الوضع الاستثماري الحالي”. Advertisements

تقدم بعض بورصات العملات الرقمية المشفرة الستاكينج كخدمة لتسهيل مشاركة المستثمرين ، وقد استفادت Tezos مؤخرًا من القوائم الجديدة في البورصات Bitfinex و Binance و Coinbase.

بلوكشين الايثريوم Ethereum ، التي يعد ETH رمزها الأصلي و هو ثاني أكبر عملة مشفرة بعد البيتكوين ، تخطط للترقية إلى نموذج الستاكينج في يوليو. يقول بعض المحللين أن الأثير قد أثار حماساً إضافياً بين المضاربين بسبب الانتقال إلى النسخة الجديدة للإثريوم Ethereum 2.0.

قيمة عملة Tezos

تضاعفت قيمة Tezos على أساس سنوي حتى الآن ، على الرغم من نوبة من التقلبات مع البيتكوين والإثيريوم وغيرها من الرموز المميزة في وقت سابق من هذا العام.

أحد التحذيرات للمتداولين هو أن Tezos تبلغ قيمتها السوقية 2.1 مليار دولار فقط ، أي أقل من 1/70 من البيتكوين. لذا فإن Tezos لديه إمكانية لخسائر كبيرة إلى جانب أي مكاسب سريعة ، حتى عند مقارنته مع البيتكوين المتقلب ؛ في مارس ، انخفض Tezos بنسبة 41% حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 24%.

لكن عملة Tezos تبقى عملة قوية رغم العديد من التحديات التي واجهتها هذه العملة و نظامها البيئي، أيضا العملة تتمتع بنظام بلوكشين يختلف على العديد من السابقاتها و تحل العديد من المشاكل التي واجهتها الانظمة اللامركزية الاخرى، يمكنك الاطلاع على المزيد عبر موضوع سابق عن Tezos : شرح مبسط و سهل ل ما هو Tezos و عملة XTZ.

مصدر البيانات من CoinDesk