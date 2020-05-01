البيتكوين تفوق على الذهب هذا الأسبوع

البيتكوين و الذهب يتصارعات ولكن مؤخرا البيتكوين ترك ورائه الذهب في سباق نحو إيجاد المنفذ الامن للمستثمرين هذا العام و في ظل جائحة كورونا، حيث بحث المستثمرون عن تحوطات ضد التضخم، خاصة مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخلق تريليونات من الدولارات من الأموال الجديدة لتعويض الخسائر الاقتصادية والسوقية.

قفزت العملة المشفرة بيتكوين بنسبة 13% يوم الأربعاء ، وهي النسبة الاكبير بعد ستة أسابيع ، حيث وعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بقية كبيرة غير محدودة من المال لمنع الاقتصاد الأمريكي من الانهيار.

قوة البيتكوين

يتم تداول Bitcoin الآن بأسعار تتفاوت بين 8800 و 8700 تقريبًا ، ليحقيق بذلك مكاسب سنوية تصل إلى 24% و هذا الارتفاع جاء نتيجة لعدة عوامل منها حدث الانقسام.

البيتكوين تفوق على الذهب

ارتفع الذهب ، وهو رمز للثروات والاستقرار النقدي منذ أن قام السومريون حضارة بلاد ما بين النهرين ، بنسبة 13% فقط في عام 2020. ولا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية سلبيًا خلال العام ، بانخفاض 9%.

على مدى شهر أبريل ، نجح البيتكوين في استعادة وضعه كواحد من أفضل الأصول أداءً في العالم ، بعد عودته بنسبة 94% في عام 2019 و هي مكاسب اجتازت ثلاثة أضعاف مكاسب S&P 500.

فقط حقوق المفاخرة وحدها قد تجتذب المزيد من مشتري البيتكوين ، في الوقت الذي بدأت فيه حقن أموال البنك المركزي بالفعل في جذب اهتمام شريحة أكبر من المستثمرين.

وقال جو دي باسكوال ، الرئيس التنفيذي لصندوق تحوط العملات المشفرة BitBull Capital في سان فرانسيسكو ، يوم الأربعاء ، في مقابلة عبر الهاتف: “كان المستثمرون لسنوات لا يهتمون او لا يعترفون بما هي العملة المشفرة او البيتكوين” “الآن نرى تحول زلزالي في مجتمع المستثمرين ، وهو أنهم يعرفون ما هو ويفهمون بشكل متزايد اقتراح البيتكوين كأصل انكماشي ، مقابل الدولار كأصل متضخم.” Advertisements

سيكون من الصعب القول بأن أداء العملة المشفرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ليس رائعًا ، نظرًا لخلفية الوباء العالمي وحقيقة أن الأصول الرقمية تم ابتكارها من قبل مبرمجي الكمبيوتر قبل 11 عامًا فقط.

بدا تحرك يوم الأربعاء قويًا أيضًا، فجر البيتكوين نقاط السعر السابقة التي رسمها المحللون على الرسم البياني كمستويات مقاومة ، مثل المتوسطات المتحركة لـ 100 يوم و 200 يوم لسعر العملة المشفرة.

في هذه الأثناء ، يضع عنوان العام حتى الآن البيتكوين في وضع أفضل للاستفادة من الطفرة التسويقية التي من المؤكد أنها ستأتي من انقسام البيتكوين و الذي لم يتبق على ذلك الحدث سوى أسبوعين، هذا الحدث يأتي مرة واحدة كل أربع سنوات.

كان حدث انقسام البيتكوين، الذي يتم فيه جعل مكافئة البيتكوين تنخفض الى النصف و هو حدث صارم في البرمجة الأصلية ل بلوكشين البيتكوين كوسيلة للحد من التضخم. و جعل البيتكوين أكثر لامركزية.

نتيجة للتحرك الأخير لعملة البيتكوين ، قد تتماسك العملة المشفرة في اليوم التالي أو نحو ذلك. ومع ذلك ، يتوقع معظم المحللين أن يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع نحو 10000 دولار قبل خفض مكافأة التعدين إلى النصف ، المقرر أن يبدأ سريانه في 12 مايو.

من وجهة نظر فنية ، فإن احتمال اختبار بيتكوين خمسة أرقام في الـ 12 يومًا القادمة سيضعف إذا وجد السعر إنخفاضا تحت متوسط ​​200 يوم عند 8000 دولار.