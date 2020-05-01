ناسداك تتعاون مع آر ثري للمساعدة في بناء الأصول الرقمية على المستوى المؤسسي

تام شمس - الجمعة 1 مايو 2020 03:05 صباحاً - دخلت شركة ناسداك، وهي ثاني أكبر بورصة في العالم وشركة لتكنولوجيا أسواق رأس المال، شراكة مع منصة حلول بلوكتشين للمؤسسات، آر ثري.
وقد أعلنت آر ثري عن الشراكة في ٢٩ أبريل ٢٠٢٠، مشيرة إلى أن ناسداك ستستخدم برنامج بلوكتشين، كوردا، من بين خدمات أخرى. وهدفهم هو مساعدة المؤسسات المالية على بناء ونشر الأصول الرقمية على مستوى المؤسسات بسهولة.
وتعتبر هذه شراكة طويلة الأمد وغير حصرية بين الشركتين، مما يعني أنه لا يزال بإمكان ناسداك التعاون مع موفري حلول بلوكتشين الآخرين للعمل على مشاريع جديدة.
توافق آر ثري مع البيئات عالية التنظيم قد ألهم الشراكة
قال يوهان تول، رئيس الأصول الرقمية في ناسداك، إنهم دخلوا في مناقشة شراكة مع آر ثري بسبب توافق المنصة مع البيئات عالية التنظيم التي تتمتع بعتبة عالية لجودة الخدمات.
"إن منصتهم تتناسب جيدًا مع النظام البيئي التكنولوجي في ناسداك ومن خلال الاتصال بالمنصة، يمكننا الاستفادة من قوة التصميم القابل للتطوير الذي يقدم مستوى جديدًا من قابلية التشغيل البيني وسهولة الدمج مع أي نظام تقني قديم."
كما تخطط ناسداك، جنبًا إلى جنب مع آر ثري، لسد الفجوة بين المؤسسات المالية وحلول الأصول الرقمية القائمة على بلوكتشين. وسيساعدون المنظمات على إصدار التوكنات وبناء أسواق الأصول الرقمية. كما سيدعمون هذه المنظمات من خلال عمليات مختلفة مثل الإصدار والتداول والتسوية والحفظ.
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