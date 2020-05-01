ماتيك تعلن عن تطبيق لتتبع فيروس كورونا يركز على الخصوصية

تام شمس - الجمعة 1 مايو 2020 03:05 صباحاً - أطلقت شركة ماتيك، حل قابلية التوسع في بلوكتشين، تطبيقًا للهاتف المحمول يركز على الخصوصية لتتبع فيروس كورونا.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٢٩ أبريل، فإن التطبيق الجديد - المسمى Tracy - يعزز شبكة ماتيك لتتبع جهات الاتصال وإدارة الحجر الصحي. ويستخدم الحل أيضًا حل تخزين البيانات اللامركزي، MóiBit، لتخزين البيانات الحساسة.

ووفقًا للإعلان، فإن Tracy هو أول حل قائم على بلوكتشين تم تطويره لإدارة الحجر الصحي وتتبع الاتصال. ويهدف التطبيق إلى السماح للمستخدمين بفهم مدى احتمالية اتصالهم بشخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

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وماتيك هو حل قابلية للتوسع من الطبقة الثانية يستخدم سلاسل جانبية لتحريك الحساب خارج السلسلة. ويعمل الحل على تعزيز شبكة بلازما إلى جانب شبكة من أدوات التحقق من صحة المصلحة لسلامة الأصول.

علاقة بلوكتشين بفيروس كورونا

بينما يكافح العالم مع الوباء المستمر، حاولت صناعة العملة المشفرة وبلوكتشين المساعدة في معالجة القضايا - وفي بعض الحالات - الاستفادة من الأزمة. على سبيل المثال، حسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق اليوم، قامت بلوك.ون - الشركة التي تقف وراء برنامج إيوس يو - مؤخرًا باستثمار ٥٠٠٠٠ دولار أمريكي في تطبيق تعقب فيروس كورونا المستندة إلى بلوكتشين.

وقد أطلقت البورصة اللامركزية القائمة على ويفز، ويفز.إكستشينج، مؤخرًا سوق تنبؤ يسمح للمستخدمين بالمراهنة على إذا ما كان انتشار جائحة فيروس كورونا قد تجاوز ذروته.