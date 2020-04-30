أول بنك عملات مشفرة في العالم يضيف دعمًا لتوكن ريبل XRP

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 11:53 مساءً - أعلن سيغنوم بنك، وهو أول بنك عملات مشفرة مرخص من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية، يوم ٣٠ أبريل أن توكنات XRP من ريبل متاحة الآن من خلال منصة الخدمات المصرفية. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات الإيداع والتبادل والائتمان باستخدام العملات الرقمية الشائعة.

ومع اتخاذ مقره في سويسرا، سيسمح البنك الآن باستخدام ثالث أكبر توكن رقمي من حيث القيمة السوقية وراء بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) من قبل العملاء الذين يسعون إلى تنويع استثماراتهم المباشرة في التوكنات الرقمية، جنبًا إلى جنب مع منتجات إدارة الأصول الأخرى المقدمة.

ويمكن لعملاء سيغنوم استخدام الودائع بالعملات التقليدية، مثل الفرنك السويسري واليورو والدولار السنغافوري والدولار الأمريكي، لشراء وتداول وتداول توكنات XRP المدعومة ببروتوكول ريبل.

زيادة السيولة في المحفظة المصرفية

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء تحويل توكنات XRP إلى حساب إيداع سيغنوم أو زيادة سيولة عملاتهم الورقية التقليدية بقرض لومبارد مقابل XRP.

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وقد أشاد ماتياس إمباخ، المؤسس المشارك لسيغنوم، بالإعلان وعلق قائلًا:

"لقد تأثرنا بأداء ريبل الممتاز على مستوى العالم - لديهم الآن أكثر من ٣٠٠ مؤسسة مالية في شبكة المدفوعات العالمية، ريبل نت. وتعمل الحلول القائمة على XRP التي طورتها الشركة على حل نقاط الضعف في سوق التحويلات العالمية المتنامية التي تبلغ ٧٠٠ مليار دولار. كما أن انخفاض تكلفة التحويلات يجعلها أداة مثالية لتسهيل المدفوعات في الاقتصادات الناشئة."

وقد أبرز البنك أيضًا أن بروتوكول ريبل يوفر تحويلات فورية عبر الحدود بتكلفة منخفضة، بدلًا من الطريقة التقليدية لإرسال الأموال إلى الخارج.

ويتم الاحتفاظ بأصول عملاء سيغنوم في محافظ فردية منفصلة وآمنة للغاية. وهي متاحة بنقرة واحدة من منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية لكل عميل، ويمكن الوصول إليها في أي مكان في العالم.