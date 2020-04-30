سايفيريوم بلوكتشين تنضم إلى برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 11:53 مساءً - تنضم سايفيريوم بلوكتشين إلى برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة بهدف أن تصبح جزءًا من خدمة بلوكتشين كخدمة، أو BaaS، التي سيتم تقديمها في الأشهر القادمة.

وتستخدم سايفيريوم بلوكتشين مجموعة من خوارزميات إثبات العمل، أو PoW، وخوارزميات هوت ستاف. ويتم استخدام الأخير أيضًا من خلال مشروع ليبرا من فيسبوك.

تراجع ليبرا

في مقابلة كوينتيليغراف، قال الرئيس التنفيذي لشركة سايفيريوم، سكاي غو، أنه مع التغييرات الأخيرة التي تم إجراؤها على ورقة عمل ليبرا، يبدو مشروعه هو المنصة الوحيدة بدون أذونات التي تستخدم هوت ستاف:

"خططت ليبرا أيضًا في الأصل أن تصبح بدون إذن في السنوات الخمس إلى الثلاث القادمة. ولكن في الآونة الأخيرة في ورقة عملهم الجديدة، تخلوا عن ذلك. وحتى الآن، يبدو أن سايفيريوم تتطلع لتكون شبكة بلوكتشين الوحيدة بدون أذونات المعتمدة على هوت ستاف".

شبكة مايكروسوفت

عند مناقشة مزايا برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة، أشار غو إلى أهمية شبكته:

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"إنهم ينظمون اجتماعات ومؤتمرات مع شركات رأس المال الاستثماري وكذلك عملاء المؤسسات. كما أنهم يربطوننا بالمديرين التنفيذيين لشركة مايكروسوفت، لذا في المرة الأخيرة عقدنا مؤتمرًا عبر الإنترنت مع مدير التقنية في شركة مايكروسوفت ".

تزدحم مساحة بلوكتشين كخدمة المؤسسية حيث أن جميع الشركات الكبيرة في مجال التكنولوجيا مثل أمازون وآي بي إم وأوراكل لديها العديد من العروض. ومع ذلك، تعتقد سكاي أن ميزات سايفيريوم الفريدة تجعلها إضافة جذابة إلى بلوكتشين كخدمة من مايكروسوفت:

"سايفيريوم هو الجيل التالي من خوارزمية بيزانطين المتسامحة مع الخطأ، وتتميز بالنهاية الفورية. ما هو فريد من نوعه هو أنه يوفر تعقيدًا خطيًا، وهذا يعني أنه بغض النظر عن عدد العقد في الشبكة، سيتم تشغيله بأقصى سرعة. وفي حين أن تلك الخوارزميات الكلاسيكية يمكن أن تتسع فقط إلى حوالي ٢٠ عقدة ومع المزيد من العقد، فإنها ستتعطل لأن الاتصال معقد للغاية."

ووفقًا لغو، كانت شركته تجري مناقشات مع مختلف الحكومات الوطنية حول إمكانية استخدام سايفيريوم بلوكتشين. وهو يتطلع إلى استكشاف حالات استخدام جديدة مع مايكروسوفت.