كابوس حظر أحد مستخدمي يوتيوب المهتمين بالعملات المشفرة لم ينته بعد

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 11:53 مساءً - في حين أن العديد من الحسابات الأخرى قد شهدت إعادة إلى الوضع بعد فترة وجيزة من حظرها في الأيام الأخيرة، لم يعيد يوتيوب قناة CrytptosRus. لقد مرت الآن ثلاثة أسابيع منذ عريضة منشئ القناة الأصلية لاستعادتها.

وقد أخبر جورج، مضيف CryptosRus، كوينتيليغراف يوم ٢٨ أبريل في رسالة إلكترونية، أن "قناتي ما زالت محظورة"، مضيفًا أن موقع يوتيوب لم يطلعه على الموقف. وقال "لقد استأنفت على القرار ثلاث مرات الآن".

يوتيوب يقوم بالحظر لأيام

حظرت منصة الفيديو الاجتماعي وأبلغت عن عدد كبير من حسابات يوتيوب للعملات المشفرة البارزة في ديسمبر ٢٠١٩. وقد شهدت العديد من الحسابات استعادة في الأيام التالية، على الرغم من أن عددًا من القنوات بدأ الإبلاغ عن المزيد من الحظر في أوائل عام ٢٠٢٠.

حيث شهد كل من توني فايس ومضيف قناة Crypto Crow، جيسون أبلتون، حظر قنواتهما في أبريل، على الرغم من أن يوتيوب أعادها في غضون يومين.

Advertisements

قناة CryptosRus لا تزال محظورة

نظرًا لأن العديد من مستخدمي يوتيوب الذين يركزوا على العملت المشفرة قد استعادوا قنواتهم على مدار الأشهر القليلة الماضية، لا تزال CryptosRus، وهي قناة يبلغ عدد المشتركين فيها ٦٤٠٠٠ مشترك، خارج نطاق العمل.

حيث قال جورج: "لقد غردت إلى فريق يوتيوب ومنصة يوتيوب ومنشئي يوتيوب وحتى سوزان وجسيكي عدة مرات". وأشار قائلًا: "لقد قمت بالدردشة المباشرة مع العملاء أكثر من عدة مرات".

وأضاف جورج مشيرًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة يوتيوب "حتى أنني راسلت سوزان عبر البريد الإلكتروني وشرحت موقفي واعتذرت"، مضيفًا "لم يساعد شيء حتى الآن".

ولا تزال ميول حظر العملات الرقمية في يوتيوب غامضة. حيث أفاد كوينتيليغراف في مقال متعمق أن البعض يتكهن بأن الحظر مرتبط بخوارزمية المنصة.