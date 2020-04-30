الأزمة المالية العامة والأسواق الهبوطية للعملات المشفرة لم توقف باينانس عن التوسع

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 11:53 مساءً - على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسعت باينانس عملياتها، حتى خلال السوق الهبوطية الكبيرة للعملات المشفرة. وقد استمر هذا الاتجاه في الأزمة المالية السائدة الحالية التي يسببها فيروس كورونا.

حيث قال يي هي، أحد مؤسسي باينانس، لكوينتيليغراف: "نواصل دائمًا التوسع حتى خلال السوق الهابطة في ٢٠١٨، وهو الوقت الذي أطلقنا فيه مبادرة بلوكتشين المجتمعية، باينانس تشين". "أيضًا، بدأنا في استكشاف الشركاء حول العالم للوصول إلى العملات الرقمية، وترخيص تقنيتنا، والعمل في مناطق اختصاصهم".

النمو خلال الأوقات الصعبة

على الرغم من أن الوقت الصعب بالنسبة للمشاركين في مجال العملات المشفرة، إلا أن سوق هبوط العملات المشفرة لعام ٢٠١٨ لم يكن منتشرًا تقريبًا مثل الصعوبات الاقتصادية الحالية. وقد تسببت تدابير الوقاية من فيروس كورونا والمخاوف منها في حدوث ركود كبير في السوق وصعوبات تجارية وتسريح العمال.

ومع ذلك، لا تزال باينانس تُظهر نموًا. حيث ذكر يي أن منصة باينانس "المفتوحة" بدأت في عام ٢٠٢٠، مشيرًا أيضًا إلى رغبة الشركة في إقراض السيولة والأنظمة عبر برنامج السحابة والوسيط من باينانس.

وأشار أيضًا إلى عمل البورصة مع العقود الذكية في عام ٢٠٢٠ على باينانس تشين.

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باينانس تحقق الكثير بالفعل في عام ٢٠٢٠

نشرت باينانس عددًا من العناوين في عام ٢٠٢٠ وحده، تروج للعديد من الميزات والإضافات، بما في ذلك تداول خيارات بيتكوين.

حيث قال إنه "خلال الأسواق الهابطة هذا العام، واصلنا التطور والتوسع"، مشيرًا إلى استحواذ كوين ماركت كاب، بالإضافة إلى عمل باينانس مع منصة الدفع الإفريقية باندل.

وأضاف انه "بالنسبة للأشخاص الذين يؤمنون ببلوكتشين، لا يوجد فرق بين لمضاربون على الصعود او الهبوط"، مضيفًا:

"لقد دأبنا على توظيف المواهب الممتازة بشكل مطرد وتطوير أعمال جديدة، لا يمكن إنكاره. ونحن نعتقد أنه في هذه اللحظة الحالية، من السهل العثور على المواهب والاستثمارات المتميزة/فرص الاندماج والشراء".

وقد تجاوزت باينانس مؤخرًا ١٠٠٠ موظف، وهي زيادة مذهلة بنسبة ٢٠٠٠٪ من قائمة البدء التي تضم ٥٠ شخصًا.