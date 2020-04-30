هيئة الرقابة المالية في اليابان تصادق على اثنتين من المؤسسات التنظيمية للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 05:59 مساءً - اعتمدت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) منظمتين محليتين كأدوات مالية معتمدة ورابطات للبوصات.

ووفقًا لإعلان يوم ٣٠ أبريل، اعترفت هيئة الرقابة المالية بلرابطة اليابانية STO ورابطة شركات وبورصات العملات الافتراضية اليابانية (JVCEA) كمجموعات ذاتية التنظيم للمعاملات المشتقة وعروض توكنات الأوراق المالية لأصول العملات المشفرة. وسيتم تغيير اسم JVCEA لاحقًا إلى "رابطة تجارة العملات اليابانية للأصول المشفرة" يوم ١ مايو.

JVCEA هي المؤسسة الرسمية ذاتية التنظيم لصناعة العملات الرقمية في اليابان والمصرح لها بوضع لوائح وسياسات لبورصات العملات الرقمية في الدولة.

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التطورات الأخيرة في العملات المشفرة في اليابان

حتى مارس، كان هناك ٢١ بورصة مسجلة ومرخصة في اليابان، مع تسجيل ثلاث شركات إضافية كأعضاء من الدرجة الثانية. وكانت هذه هي بورصة العملات الرقمية الأمريكية الرئيسية كوين بيز وديجيتال أسيت ماركتس وطوكيو هاش.

وفي يناير، اقترحت وكالة الخدمات المالية اليابانية رسميًا قطع الحد الأقص للرافعة المالية لتجارة الهامش. وبحسب ما ورد خططت هيئة الرقابة المالية لوضع الأمر موضع التنفيذ في أبريل بمجرد دخول نسخة منقحة من قانون الأدوات المالية والتبادل حيز التنفيذ.

وقد قامت JVCEA بتطبيق سقف رافعة مالية قدره ٤x العام الماضي، وبعد ذلك خفضت بعض بورصات العملات المشفرة في البلاد أسعارها. ومع ذلك، اقترح بعض الخبراء الاقتصاديين المحليين أنه يجب تخفيض المعدل إلى ٢x من أجل مطابقة تلك الموجودة في الولايات القضائية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.