بورش تدعم منصة بلوكتشين لإدارة المركبات في جولة تمويل بقيمة ٦ ملايين دولار

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 05:59 مساءً - شاركت بورشه في جولة تمويلية بقيمة ٥,٥ ملايين يورو (٥,٩ ملايين دولار) لشركة ألمانية ناشئة غابليس - وهي شركة تطوير نظام إدارة المركبات القائمة على بلوكتشين.

ومن بين المساهمين الآخرين، شهدت غابليس صندوق فاينلاب إيوس في سي، وهو مشروع مشترك بين بلوك.ون وفاينلاب، ورجل أعمال التأمين كيرستن جوديكسنيس، حسبما أفادت Tech.eu يوم ٢٩ أبريل.

وستقوم غابليس بتخصيص الأموال التي تم جمعها لمواصلة تطوير منتجها الرئيسي، وهو تطبيق يتيح للمستخدمين تسجيل تاريخ كامل للمركبات، بالإضافة إلى زيادة قاعدة مستخدميها. ووفقًا لغابليس، تدير حاليًا أكثر من ٥٠٠٠٠ مركبة على منصتها في ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

الاستثمار في التقنيات المستقبلية

أخبرت بورشه كوينتيليغراف بأنها "تبحث باستمرار وتستثمر في التقنيات المستقبلية وستقوم بتقييم كل حالة على حدة إذا كان بإمكان بورش نشر هذه المنتجات أو الخدمات لتعزيز تجربة العملاء". وقالت الشركة كذلك:

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"لقد قمنا بتقييم وتجربة العديد من الحلول المستندة إلى بلوكتشين. ويمكن أن تكون بلوكتشين فائدة محتملة لأي تفاعلات قائمة على الثقة تتطلب نهجًا لامركزيًا."

يتم ترحيل بيانات السيارة إلى بلوكتشين

تعمل شركات التكنولوجيا وشركات تصنيع السيارات على حد سواء على تطوير حلول قائمة على بلوكتشين لتتبع دورة حياة السيارات وتحسين تجربة السائق.

وفي الآونة الأخيرة، طورت شركة سمارت سايت إنوفيشن الهندية تطبيق بلوكتشين المصمم لتحسين صيانة وفحص المركبات المختلفة. وينشئ تطبيق SSI ملخصًا لمختلف المشكلات - مثل أعمال الإصلاح والامتثال لمعايير الفحص - التي تواجهها السيارة ويسمح للمستخدمين بمشاركة المعلومات مع بعضهم البعض.