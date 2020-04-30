أندريسين هورويتز تجمع ٥١٥ مليون دولار لصندوق عملات مشفرة جديد، متجاوزًا الهدف الأولي

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 05:59 مساءً - تقوم شركة رأس المال الاستثماري الرائدة أندريسن هورويتز بتوسيع وجودها في قطاع العملات المشفرة. حيث جمعت الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ٥١٥ مليون دولار لصندوقها الثاني الذي يركز على العملات المشفرة، وفقًا لمقالة بتاريخ ١٤ أبريل على فورتشن.

وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن أندريسن هورويتز، التي يُطلق عليها أيضًا a١٦z، كانت تأمل في جمع ٤٥٠ مليون دولار من رأس المال للسيارة الجديدة، مما يعني أن الشركة تجاوزت الهدف الأولي بمقدار ٦٥ مليون دولار.

الصندوق الجديد سيركز على شركات بلوكتشين الناشئة

على غرار صندوق أندريسن هورويتز الأول الموجه للعملات المشفرة، والذي جمع ٣٠٠ مليون دولار في ٢٠١٨، ورد أن المسعى الجديد سيركز على مشاريع بلوكتشين، على الرغم من أن تقرير فورتشن لا يذكر الشركات الناشئة التي تعمل مع الأصول الرقمية.

وقال كريس ديكسون، الشريك العام في عملاق رأس المال الاستثماري، عن بلوكتشين:

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"من النادر جدًا أن تأتي نماذج حاسوبية رئيسية وجديدة، ونعتقد أن هذا على نطاق السحابة والجوّال لشبكة الإنترنت."

وأضاف ديكسون أنه يتوقع أن يتم إطلاق العديد من سلاسل بلوكتشين الجديدة في عام ٢٠٢٠. وهذا يشمل ديفينيتي، وهو مشروع الحوسبة السحابية القائم على بلوكتشين الذي دعمته a١٦z بالفعل من خلال صندوق العملات المشفرة الأول.

استثمارات ومشاريع العملات المشفرة السابقة لأندريسن هورويتز

كونها واحدة من أولى شركات رأس المال الاستثماري التي دخلت المجال، استثمرت أندريسن هورويتز في مجموعة متنوعة من مشاريع العملات المشفرة حتى الآن، بما في ذلك ليبرا وميكر داو (MKR) وكوين بيز وغيرها.

ولا تقتصر مشاركة الشركة في صناعة العملات المشفرة على الاستثمارات. ففي ديسمبر ٢٠١٩، أعلنت a١٦z عن مدرسة شركات عملات مشفرة ناشئة مجانية مدتها سبعة أسابيع، من المقرر إطلاقها في فبراير ٢٠٢٠، على الرغم من عدم وجود أي تحديث على ذلك منذ ذلك الحين.