عملاقة الإنترنت الصينية تينسنت تُطلق مسرع بلوكتشين

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 05:59 مساءً - تطلق تينسنت، مشغل تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني وي تشات، مسرع بلوكتشين.

وقد تم الإعلان عن "مسرّع تينسنت الصناعي" على موقع الشركة على الويب في ٢٩ أبريل، وهو مفتوح أمام كل من شركات ناشئة في مراحل مبكرة وناضجة، مع توفر ٣٠ مكانًا.

وللتأهل، يجب أن يكون للمشاريع جولة تمويل واحدة على الأقل خلفها. ويتم قبول الطلبات حتى ٦ يونيو.

ماذا يقدم المسرع؟

سيركز مسرع بلوكتشين من تينسنت على مجموعة متنوعة من مجالات التوظيف بما في ذلك حلول بلوكتشين الصناعية وتطبيقات بلوكتشين لمشاركة البيانات وتمويل سلسلة التوريد ومعاملات الأصول الرقمية.

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وستركز مجالات التوظيف الأخرى على بلوكتشين لقطاعات مثل الشؤون الحكومية والطاقة والتعليم والخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والرفاهية العامة.

وسيتم منح المتقدمين الناجحين أربعة اجتماعات توجيهية على مدار العام، مع مجموعة من الشبكات الصناعية وفرص الأعمال والوصول إلى منصة تينسنت لبلوكتشين كخدمة. وسيكون لديهم أيضًا فرصة للقيام بزيارة خارجية متصلة بمجال صناعة بلوكتشين الذي يهمهم.

وتشمل مجالات التطوير ذات الأهمية المعزولة في إعلان تينسنت أمان العقود الذكية والهوية الموثوقة وحلول الحوسبة وآليات الحوكمة متعددة الأطراف وخوارزميات الإجماع.

وسيتم الإعلان عن المشاريع المختصرة للجولة الثانية من التحكيم في نهاية يونيو. وستكون تكلفة الشخص للمشاركة في المسرّع ١٠٠،٠٠٠ الرنيمبي الصيني - أي ما يزيد قليلًا عن ١٤٠٠٠ دولار.