الكل يمكنه التداول في كل شيئ عبر شركة OTProfits

الان الكل يمكنه التداول في الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع، الخدمات و العملات المشفرة عبر شركة عالمية للتداول OTProfits. التداول الان لم يعد مقتصرا على فئة معينة، بل أصبح التداول مفتوحا لكل الفئات، و كلما وجدت منصات و شركات عبر الانترنت للتداول محمية، و موثوقة، يمكنك البدأ الان و بدون تردد، و السوق العالمي مفتوج عبر منصة التداول OTProfits.

شركة OTProfits هي مزود خدمات مالية تديرها شركة Habonix Solutions Ltd ، وهي شركة تحمل رقم التسجيل HE396742 ، ومقرها في قبرص. وشركة Aronex Corporation Ltd ، وهي شركة برقم تسجيل 8417765-1 ، تم تأسيسها وتسجيلها في سيشيل.

شركة OTProfits شركة مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل FSA و رقم ترخيصها SD014. منصة OTProfits العالمية تقدم العديد إختيارات التداول ، لديها تكنولوجيا التداول متقدمة ، ولها أكثر من 350 أداة تداول أمنة على مستوى البنوك مع شركة رائدة في الاسواق المنظمة.

عبر منصة التداول OTProfits يتمكن للمتداولين الوصول إلى خمس فئات أصول قابلة للتداول

تجارة الفوركس

تداول الأسهم

تداول المؤشرات

تجارة السلع

تداول العملات المشفرة

توفر OTProfits الوصول إلى سوق الفوركس من خلال استخدام الأدوات المشتقة المعروفة باسم العقود مقابل الفروقات CFDs. أيضا من خلال الرافعة المالية والأدوات وعروض العقود مقابل الفروقات في OTProfits ، أصبح التداول في سوق الأسهم العالمية ممكناً باستثمار أولي لا يقل عن 100 دولار.

التجار الذين يسعون إلى تنويع محافظهم قد يجدون OTProfits لديها العديد من المفاجئات للتداول في مؤشرات CFD. بحيث تقدم منصة OTProfits أكثر من 15 مؤشرًا عالميًا رئيسيًا يتم تداولها على مجموعة من منصات وأجهزة التداول بدون أي عمولات على الأرباح أو الودائع ، وفروق أسعار شراء منخفضة تصل إلى 0.32 نقطة ورافعة مالية تصل إلى 1:125. أيضا تقدم منصة OTProfits عقود CFD على 17 سلعة في ثلاث مجموعات رئيسية:

المعادن الثمينة.

المواد الطاقية.

السلع الزراعة.

لن تتقاضى منصة OTProfits أي عمولات على الأرباح أو الودائع. المنصة تقدم فروق أسعار ورافعة مالية تصل إلى 1:125.

أما بخصوص العملات المشفرة فالمنصة توفر حلول التداول في اقوى العملات المشفرة عبر منصة OTProfits، و لأن سوق العملات المشفرة يعمل طوال الأسبوع ولا يتدخل فيه أي بنك مركزي أو مؤسسة حكومية. يميل إلى أن يكون أكثر تقلبًا مقارنة بقطاعات السوق الأخرى، لهذا تقدم المنصة عقود CFD على أكثر من 30 عملة مشفرة، بما في ذلك:

و عملات مشفرة أخرى متداولة على المنصة مع فروقات بأسعار منخفضة ورافعة مالية تصل إلى 1:2. و اضا المنصة لا تفرض أي عمولات على الأرباح أو الودائع.

طرق الإيداع والسحب على منصة OTProfits

لإجراء الإيداعات او السحوبات ، يمكن لعملاء OTProfits استخدام إحدى طرق الدفع الثلاث الآمنة:

إما عبر البطاقة البنكية

محفظة إلكترونية

التحويل البنكي

الحد الأدنى لمبلغ الإيداع على المنصة هو 100 دولار. و لكن إذا اختار العملاء إيداع الأموال في حساب التداول الخاص بهم عن طريق التحويل المصرفي ، فإن الحد الأدنى للمبلغ هو 1000 دولار.

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لا يوجد حد أقصى للإيداع. و لا يوجد حد أقصى للسحب لكل معاملة. العاملون على المنصة يقومون بمعالجة جميع طلبات السحب خلال 7 أيام عمل.

المواد التعليمية التي سيجدها المتداول عبر شركة OTProfits

منصة OTProfits توفر قاعدة بيانات واسعة لتعليم المتداولين ، على النحو التالي:

عبر مقاطع الفيديو التعليمية حسب الطلب

الكتب الإلكترونية

الدروس المصورة

الدورات

حاليا المنصة تتضمن مقاطع فيديو للمتداولين المبتدئين و مقاطع فيديو للمتداولين المحترفين، و مقاطع فيديو تركز على كيفية التنقل في منصة التداول MT4. و المنصة تعمل على كل الاجهزة المكتبية و المحمولة.

كيفية التسجيل في المنصة لبدا التداول

ما عليك الا الدخول عبر الظغط على الرابط التالي www.otprofits.com و اتبع الخطوات البسيطة التالية :

اتبع خطوات التسجيل الى أن تصل الى اخر مرحلة، بحيث سيكون حسابك جاهز للتداول.

قبل ان تبدأ التداول مباشرة عبر المنصة، يمكن ان تنشئ حسابا تجريبيا عبر منصة OTProfits الذي يمكنك من خلاله إكتشاف المنصة و التعمق فيها قبل إن تبدأ التداول الحقيقي.

يمكنك إنشاء حسابا تجريبيا عبر : OTProfits Demo

منصة تدعم التداول الاسلامي : شرح التداول و الاستثمار و فتح حساب تداول اسلامي عبر منصة Oinvest

في الاخير عن OTProfits

شركة OTProfits مزودة لخدمات تداول عبر الإنترنت موثوق بها ومنظمة جيدًا وسليمة ماليًا. مقارنةً بمزودي تداول عوقود الفوروقات الآخرين ، تسمح شركة OTProfits بالتداول حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع ، و على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. و كما تمت الاشارة ، قبل المخاطرة بأي من أموالك التي تكسبها بمشقة ، يمكنك البدأ عبر الحساب التجريبي المجاني يمنحك نفس الفوائد التي تأتي مع الحساب حقيقي.