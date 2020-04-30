حجم التداول على باينانس يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وسط ارتفاع أسعار بيتكوين

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 04:00 صباحاً - مع ارتفاع سعر بيتكوين إلى ما يقارب ٩٠٠٠ دولار يوم ٢٩ أبريل، أعلن تشانغ بينغ تشاو، أو سي زي، أن باينانس، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بلغ ١١ مليار دولار من حجم التداول خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. ويعتبر هذا الرقم مرتفعًا على الإطلاق للبورصة.

ووفقًا لمنشور سي زي، كانت آخر مرة اقتربت فيها البورصة من ١١ مليار دولار في أوائل عام ٢٠١٨. واليوم وصلت إلى رقم قياسي جديد من حيث حجم التداول.

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المصدر: منشور لسي زي على تويتر

مجتمع العملات المشفرة صعودي

استجاب متداولو العملات المشفرة بشكل إيجابي حول أعلى مستوى على الإطلاق للبورصة. ويعتقد البعض أن حجم التداول سيزداد أكثر في الأيام القادمة.

وبحسب ما ورد واجهت البورصات الرئيسية الأخرى مشاكل في التعامل مع أحجام التداول المرتفعة خلال مضخة بيتكوين. كما أشاد بعض أعضاء مجتمع العملات المشفرة بباينانس للعمل دون أي مشاكل من هذا القبيل.

يحدث تنصيف بيتكوين في أقل من أسبوعين. وحسبما ذكر كوينتيليغراف في وقتٍ سابق اليوم، فإن وسائل الإعلام حول حدث التنصيف قد جذبت انتباه الناس على مستوى العالم. ويبدو أن جميع الاتجاهات الرئيسية المحيطة بسعر بيتكوين إيجابية.