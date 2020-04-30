ظهور مانغا جديدة حول بيتكوين في اليابان وسط أزمة إنشاء الرسوم المتحركة

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 04:00 صباحاً - من المقرر نشر مسلسل مانغا جديدة حول بيتكوين وسط الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة.

وقد ظهرت هذه السلسلة، التي تحمل عنوان "جينيسس كود"، لأول مرة في اليابان. وقد تم تجميعها من قبل مجلة المانغا "يونغ أنيمال" وتوزيعها من قبل الناشر في طوكيو، هاكوسينشا.

وقد نشر الناشر مقطع فيديو ترويجيًا يوم ٢٨ أبريل مع الغلاف الأمامي للطبعة الأولى. ويُظهر الغلاف بطل المانغا وهو يحمل عملة مزينة بشعار بيتكوين (BTC).

القصة التي تحيط بمسلسل المانغا

وفقًا لملخص نشره الموقع الرسمي للسلسلة، تدور القصة حول لغز إنشاء بيتكوين. وتدور أحداثه في عام ٢٠٠٩؛ العام الذي ظهرت فيه بيتكوين لأول مرة.

وتركز المؤامرة على قصة فانتوم وولف، وهو مخترق عانى مؤخرًا من وفاة والده، بينما كان يشارك في مسابقة لحل لغز أصل بيتكوين. الجائزة: مليون بيتكوين.

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وفقا للناشر، إذا فشل وولف في سعيه لحل اللغز، فستكون هناك عواقب مميتة.

ويشمل المشاركون الآخرون في المغامرة ستريمر للألعاب عبر الإنترنت، وتطبيق هاتف ذكي غامض، وزميلان في العمل سيساعدان وولف.

المانغا تواجه أزمة مع مواقع القراصنة

هناك حاليًا أزمة تتعلق بإنشاء مسلسلات الأنيمي الجديد. وتعود أسباب هذه الأزمة إلى زيادة القرصنة. حيث يحدث الكثير من هذا النشاط غير المشروع من خلال مواقع المانغا غير القانونية، وفقًا لتقرير صادر عن فيديو ريسرش إنترأكتيف.

تم اتهام العملات المشفرة بالمساعدة في تأجيج انتشار مواقع القراصنة. إذ تطلب هذه المواقع من مستخدميها تقديم تبرعات في بيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة. كما أنهم يضعون إعلانات على مواقعهم على الويب تقوم بالدفع بالعملة المشفرة.

وقد أفاد كوينتيليغراف يوم ٢٠ أبريل أن إحدى أكبر شركات الإعلان في اليابان، دينتسو، دخلت في شراكة مع مختبرات كادوكاوا أَسّي للأبحاث وغيرها لبدء منح جوائز للمبدعين المستقلين، مثل المانغا، باستخدام تقنية بلوكتشين.