رئيس التكنولوجيا بريبل يشهد تعليق قناة يوتيوب وسط دعوى قضائية

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 12:56 صباحاً - أفاد ريبل رئيس التكنولوجيا، ديفيد شوارتز، أن قناته على يوتيوب تم تعليقها يوم ٢٩ أبريل. وتأتي هذه الأخبار بعد عدة أيام من قيام شركته برفع دعوى قضائية ضد منصة وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن الحدثين قد لا يكونا مرتبطين.

وقال شوارتز في تغريدة إنه "من الغريب أن يوتيوب قرر تعليق قناتي (SJoelKatz) لانتحال الهوية". "أنا أتساءل من الذي يعتقدون أنني كنت انتحل شخصيته."

يأتي التعليق بعد دعوى ريبل ضد يوتيوب

حدث تعليق قناة رئيس التكنولوجيا على يوتيوب بعد حوالي ثمانية أيام من قيام شركته، ريبل لابز، والرئيس التنفيذي للشركة، براد غارلينغهاوس، بتقديم مطالبة قانونية ضد منصة الفيديو الاجتماعية.

وذكرت الدعوى القضائية أن يوتيوب لم يقم بإزالة المنتحلين والأطراف الشائنة التي تعلن عن هبات كاذبة لريبل، وهو أصل العملات المشفرة المرتبط بالشركة.

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وقد انتشرت مثل هذه الاحتيالات في صناعة العملات المشفرة لسنوات، بشكل أو بآخر. وغالبًا ما تتضمن عمليات الاحتيال حث الجمهور على إرسال قدر من العملات المشفرة، مع الوعد بتلقي مبلغ أكبر في المقابل.

يأتي تعليق شوارتز أثناء انتشار عمليات حظر قنوات العملات المشفرة على يوتيوب

على مدار الأشهر العديدة الماضية، حظر يوتيوب عددًا من مستخدمي يوتيوب ومقاطع الفيديو المشفرة البارزين، على ما يبدو على شكل موجات. وقد أعادت المنصة بعد ذلك العديد من القنوات، وأحيانًا بعد يوم واحد فقط من التوقف. ومع ذلك، لا تزال المشكلة قائمة، حسبما ورد.

ومن غير الواضح إذا ما كان الحظر له أي علاقة بقضية ريبل الأخيرة.

وفي ضوء الحظر الأخير، أفاد كوينتليغراف مؤخرًا عن عدد من البدائل لمنصة الفيديو الاجتماعية اللامركزية.