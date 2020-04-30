كوين بيز تتعطل بينما يرتفع سعر بيتكوين

تام شمس - الخميس 30 أبريل 2020 12:56 صباحاً - تعطلت بورصة العملات الرقمية الأمريكية الرئيسية، كوين بيز، ومنصة التداول الاحترافية، كوين بيز برو، مؤخرًا خلال يوم محموم لبيتكوين (BTC).

حيث أظهرت كوين بيز وكوين بيز برو "خدمة متدهورة جزئيًا" في ٢٩ أبريل، وفقًا لإشعار على كوين بيز برو.

"لقد تحطمت كوين بيز مع صعود بيتكوين اليوم"، حسبما نشر مؤسس مورغان كريك ديجيتال، أنتوني بومبليانو، في تغريدة يوم ٢٩ أبريل في الساعة ١:٣٧ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سعر بيتكوين يرتفع بالقرب من ٩٠٠٠ دولار

بعد نشر آخر سعر للقاع بالقرب من ٣٦٠٠ دولار، قامت بيتكوين بعمل ارتداد كبير. حيث ارتفع أكبر أصول سوق العملات المشفرة بأكثر من ١٠٠٠ دولار في ٢٩ أبريل، مستغلة ارتفاعًا كبيرًا يبلغ ٩٠٠٠ دولار.

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وأظهر إشعار في وقت كتابة المقالة أنه "تم تنفيذ الإصلاح ونحن نراقب النتائج". وقد ذكر منشور تحديث الحالة أن "تطبيقات كوين بيز برو على الويب والهاتف المحمول تواجه مشكلات في الاتصال".

البورصات تتعطل أحيانًا أثناء تقلبات الأسعار

واجه عدد من بورصات العملات المشفرة صعوبات مماثلة في السنوات الأخيرة خلال أوقات الحركة الحادة للأسعار. حيث شهدت كوين بيز نفسها مثل هذه الصعوبات في مناسبات متعددة.

وفي الماضي، شهدت بورصة مشتقات العملات المشفرة، بيتميكس، ظهور صعوبات بشكل متكرر لدرجة أن المستخدمين وصفوا الحالة باسم "التحميل الزائد لبيتميكس"، في إشارة إلى وفرة كبيرة من المستخدمين الذين يسدون النظام.

وفي وقت كتابة المقالة، وجد كوينتليغراف أن خدمة كوين بيز برو تعمل بشكل مرضٍ.