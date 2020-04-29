تطبيق التصويت المثير للجدل القائم على بلوكتشين يُستخدم في مؤتمر الحزب الجمهوري

تام شمس - الأربعاء 29 أبريل 2020 11:54 مساءً - في ٢٥ أبريل، ورد أن مؤتمر يوتا الجمهوري اختار مرشحيه باستخدام منصة التصويت القائمة على بلوكتشين، فوتز. وقد تم انتقاد هذه المنصة سابقًا بسبب العديد من القضايا الأمنية في الأحداث الانتخابية السابقة.

وحسبما ذكرت فوربس، صرح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فوتز، نيميت ساوني، أن المنصة "تعمل كما هو متوقع" وتمكنت من معالجة ٩٣٪ من أصوات المندوبين المسجلين.

يُقال إن فوتز كان ناجحًا في مؤتمر يوتا الجمهوري

أشاد رئيس الحزب الجمهوري في ولاية يوتا، ديريك براون، بالتطبيق، مشيرًا إلى أن التعليقات التي تم تلقيها كانت إيجابية للغاية، وأن نسبة المشاركة كانت هائلة، متغلبًا على الاتفاقيات الأخرى التي طبقت النظام.

وأضاف براون ما يلي بخصوص فوتز:

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"لقد سمح لنا استخدام فوتز بإعادة إنشاء إجراءات الاتفاقية المعتادة وتنفيذ التكنولوجيا بطريقة تجعل العملية أكثر ملاءمة وأمانًا".

ويستخدم التطبيق تقنية بلوكتشين للتحقق من هوية الفرد من خلال القياسات الحيوية والتعرف على الوجه. وقد خضعت التكنولوجيا لاختبارات تجريبية للأحزاب السياسية والجامعات والمنظمات غير الربحية وغيرها.

ومع ذلك، فإن فوتز لم تخلو من الجدل. حيث تحذر تقارير نشرت مؤخرًا من عيوب أمنية في المنصة.