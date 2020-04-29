أحد أصحاب رأس المال المغامر يعتقد أن لينك قد يرتفع فوق ٢٥ دولارًا ويتجاوز إيثريوم

تام شمس - الأربعاء 29 أبريل 2020 11:54 مساءً - يعتقد أحد أصحاب رأس المال المغامر أن لينك يمكن أن ترتفع فوق ٢٥ دولارًا وتجاوز إيثريوم كعملة مشفرة رقم ٢ من حيث القيمة السوقية.
شارك مايكل أندرسون، المؤسس المشارك لفريموورك فنتشر ومستثمر تشين لينك (لينك) المبكر، في مقابلة مع كوينتيليغراف، تفاؤله تجاه المشروع الذي يسعى إلى لامركزية البيانات. حيث يعتقد أنه في غضون شهر أو شهرين، يمكن أن ترتفع لينك فوق ٢٥ دولارًا:
"أعتقد أن أي سعر فوق خمسة وعشرين دولارًا ليس من غير المعقول أن نفترض حدوثه".
مضيفًا أنه يعتبر خدمة تشين لينك بمثابة "بوليصة تأمين":
"سأضعه على قدم المساواة مع حجم إيثريوم. ولا أعتقد أن هذا تقريب غير معقول لأن الطريقة التي أراه بها، تشين لينك هي بوليصة تأمين ونموذج أمان لتوفير موجز بيانات قوي وموثوق للعقد الشريطي اللامركزي".
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وفي الآونة الأخيرة، أثبتت نقاط الضعف في بروتوكول bZx التمويل اللامركزي أهمية الوصول إلى تغذية البيانات المرنة. علامة أخرى على النمو المحتمل هي أن كوين بيز قررت الانضمام إلى مجال التمويل اللامركزي. ومع ذلك، لا يعتقد أندرسون أن كوين بيز يشكل تهديدًا حقيقيًا لتشين لينك:
"أنا لا أرى أن هناك الكثير من المنافسة. أعتقد أن مساحة بلوكتشين تتطلب منك أن تمتلك شيئين وأن تفعلهما بشكل جيد حقًا. واحد منهم هو تنمية المجتمع. فقد أثبتت أنها قادرة على بناء أفضل وأقوى مجتمع. والشيء التالي هو القدرة على الشراكة مع المؤسسات الرئيسية في جميع الصناعات ومن الواضح أنها كانت قادرة على القيام بذلك. ثم الثالثة التي أظهرت حقًا الريادة الفكرية في تطوير هذه الصناعة فقط."
المصدر: كوين٣٦٠
عملت لينك بشكل جيد للغاية منذ تراجع يوم الخميس الأسود. وفي المجموع، تم تقديرها بأكثر من ١٠٠٪. ومع ذلك، فإنه لا يزال أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٤٧٢ دولارًا، والذي تم الوصول إليه في ٥ مارس. وعلى الرغم من أن مستقبل المشروع يبدو مشرقًا على المدى الطويل، إلا أنه من الصعب تصديق أن العملة سترتفع بنحو ٧٠٠٪ في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت.
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