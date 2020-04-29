سعر بيتكوين يحطم المقاومة عند ٨,٥ آلاف دولار مع اكتساب ألف دولار في غضون ٢٤ ساعة

تام شمس - الأربعاء 29 أبريل 2020 10:52 مساءً - تغلبت بيتكوين (BTC) على المقاومة التي لم يكن من الممكن التفكير فيها سابقًا في ٢٩ أبريل حيث دفعت الأسواق الصعودية ليوم واحد الأسواق نحو ٩٠٠٠ دولار.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

بيتكوين يحقق سعر مكاسب يومية بنسبة ١٢٪

تعقبت بيانات من أسواق كوينتيليغراف وكوين ماركت كاب زوج بيتكوين مقابل الدولار حيث اكتسبت أكثر من ١٠٠٠ دولار في يوم واحد فقط، لتصل إلى ٨٦٩٥ دولارًا.

وحتى وقت كتابة المقالة يوم الأربعاء، تداول الزوج حول ٨٦٥٠ دولارًا، ولم يظهر أي إشارات على انعكاس كبير.

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مخطط بيتكوين على مدى يوم واحد. المصدر: كوين ماركت كاب

قبل أيام قليلة، كان المحللون متشككين في أن الأداء الأسبوعي القوي لبيتكوين يمكن أن يستمر في قمع المقاومة الرئيسية حول ٨٥٠٠ دولار.

سقطت مجموعة من عوامل المقاومة، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك لمدة ٢٠٠ يوم، بسرعة في أفضل يوم لبيتكوين لعدة أشهر.

فجوة العقوود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية في الأفق

حسبما ذكر كوينتيليغراف، تعافى زوج بيتكوين مقابل الدولار بالكامل من هبوطه في منتصف مارس، والذي شهد انخفاض الأسواق إلى أدنى مستوياتها خلال ١٥ شهرًا دون ٤٠٠٠ دولار.

وتتحدى مكاسب بيتكوين منذ بداية العام الذهب الآن للحصول على المركز الأول في الأصول الكلية، مع تراجع الأسهم كثيرًا.

وعلى المدى القصير، كما لاحظ المحلل سكويز من بين أمور أخرى، قد تثبت فجوة عقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية عند ٩١٢٥ دولارًا أنها الهدف التالي قصير المدى للمضاربين على الصعود.

وفي تعليق على أداء اليوم، لخص محلل أسواق كوينتيليغراف "فليب فليب":

"وصلت بيتكوين إلى نقطة مقاومة مهمة عند ٨٨٠٠ دولار والتي تستغرق عادةً بعض الوقت للعمل من خلالها، لذلك من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التقلبات في الأيام القليلة القادمة."