سي زي يلوم "المنافسين" لهجمات حجب الخدمة الجديدة على باينانس

تام شمس - الأربعاء 29 أبريل 2020 10:52 مساءً - واجهت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، باينانس، سلسلة من هجمات حجب الخدمة الموزعة، أو DDoS، على نطاقاتها الصينية في وقت سابق اليوم.

حيث غرد الرئيس التنفيذي ومؤسس باينانس، تشانغ بينغ تشاو، أو سي زي، حول الهجمات التي وقعت يوم ٢٩ أبريل. وأوضح أن هجمات حجب الخدمة تسببت في "بعض التأخير وانقطاع الوصول إلى الشبكة". وأكد الرئيس التنفيذي لشركة باينانس أنه لا داعي للقلق، مشيرًا إلى أن الأنظمة مستقرة وأن أموال المستخدم آمنة.

يي هي، أحد مؤسسي باينانس، ينبه بالقضية في وقتٍ سابق اليوم

في تغريدة، اقترح سي زي أيضًا أن هجمات حجب الخدمة الجديدة على باينانس نجمت عن "منافسين". حيث كتب قائلًا:

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"استنادًا إلى نمط الهجوم، يبدو أنه عمل من منافسينا."

وغرد سي زي لاحقًا أن باينانس لديها قراصنة أخلاقيين يعملون على الاختبار الداخلي للحفاظ على أمان المنصة. وردًا على تغريدة تشير إلى أن عمالقة التكنولوجيا العالمية مثل غوغل وفيسبوك يستأجرون مثل هؤلاء المتسللين للعثور على ثغرات في أنظمة الأمان الخاصة بهم، كتب سي زي:

"نحن بالطبع. لدينا أيضًا "منافسون" ذاتيون يقومون باختبارنا. والجميع يعمل على باينانس".

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة أخبار العملات المشفرة، كوينّيس، تم الإبلاغ عن هجوم حجب الخدمة لأول مرة من قبل المؤسس المشارك في باينانس، يي هي، في وقت مبكر من اليوم. ويبدو أن باينانس لم تصرّح بأي بيان رسمي بشأن هذه المسألة حتى وقت كتابة المقالة.