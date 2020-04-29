مطاعم كنتاكي تطلق برنامج بلوكتشين تجريبي للإعلان الرقمي وشراء الوسائط

تام شمس - الأربعاء 29 أبريل 2020 09:00 مساءً - أطلقت كنتاكي فرايد تشيكن برنامجًا تجريبيًا لبلوكتشين في جميع أنحاء الشرق الأوسط يهدف إلى تحسين الإعلان الرقمي وشراء الوسائط.

حيث أفاد تقرير AMEinfo الإخباري يوم ٢٩ أبريل أن مطاعم كنتاكي الشرق الأوسط تتوقع أن تعمل المنصة التي تدعمها بلوكتشين على ضمان شفافية أكبر في سلسلة التوريد الإعلاني جعل بيانات الإعلانات شفافة في قاعدة بيانات مشتركة ومن خلال نشر المنصة، تتطلع الشركة أيضًا إلى معالجة مشكلات مثل أمان وخصوصية المعلنين والناشرين والمستهلكين

جعل بيانات الإعلانات شفافة في قاعدة بيانات مشتركة

يهدف البرنامج التجريبي إلى إظهار كيف يمكن أن تساعد بلوكتشين في تحسين معالجة البيانات وزيادة ظهور العلامة التجارية واختراقها وتحسين عائدات الإعلانات. بالإضافة إلى ذلك، تأمل مطاعم كنتاكي في حل أي مشاكل احتيال باستخدام قاعدة بيانات مشتركة تستند إلى بلوكتشين، حيث يتم عرض المعلومات حول جميع الإعلانات وعرضها ومشاركتها وتحديثها في الوقت الفعلي.

وقد قال أوزغي زوراليوغلو، رئيس التسويق في مطاعم كنتاكي، يام! براندز:

"يمكن لمطاعم كنتاكي الآن الاستفادة من الرؤية المحسنة للبيانات في الوقت الفعلي والإحصاءات الأكثر تحديثًا - وكل ذلك بثقة كاملة في أن المعلومات مصادق عليها ومانعة للتلاعب وبالتالي موثوق بها." Advertisements

تجربة مطاعم الوجبات السريعة مع العملات المشفرة

لقد جربت مطاعم كنتاكي سابقًا التقنيات الناشئة مثل العملات المشفرة. في عام ٢٠١٨، قدمت مطاعم كنتاكي كندا عنصرًا جديدًا في القائمة، هو بيتكوين باكت، والذي يمكن للعملاء شراؤه حصريًا باستخدام بيتكوين (BTC).

ومتبعةً مثال مطاعم كنتاكي، بدأت سلسلة تشرشز تشيكن الأمريكية للوجبات السريعة في قبول المدفوعات بداش (DASH) في جميع مطاعمها العشرة في فنزويلا في ذلك الوقت.

تُعرف برجر كينغ أيضًا بأنها واحدة من أولى سلاسل الوجبات السريعة الدولية التي تقبل بيتكوين كوسيلة للدفع. وبحسب ما ورد تمكن الزائرون من شراء البرغر باستخدام العملات المشفرة في عام ٢٠١٦ في فرع هولندا من برغر كينغ. وفي وقت لاحق، بدأ الفرع الألماني من برغر كينغ في قبول بيتكوين على موقعه على الويب وتطبيقه على الهاتف المحمول.

ومع ذلك، توقفت مطاعم برغر كينغ في النهاية عن قبول بيتكوين وأعلنت أن مبادرة الدفع بالعملة الرقمية كانت مجرد حملة ترويجية مؤقتة.