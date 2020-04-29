ظام معلومات المرضى بمستشفى كولورادو يتعرض لهجوم طلب فدية بالعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 29 أبريل 2020 06:57 مساءً - أصاب القراصنة البنية التحتية لمركز باركفيو الطبي - وهو أكبر مركز صحي في مقاطعة بويبلو، كولورادو - ببرامج الفدية لطلب العملات المشفرة.

ونقلًا عن موظف في المستشفى، أفادت قناة فوكس نيوز في ٢٤ أبريل أن ميديتك - وهو نظام مركز باركفيو الطبي لتخزين معلومات المرضى - قد أصيب بفيروسات فدية وأصبح غير قابل للتشغيل. وأكد المستشفى الحادث في بيان:

"في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ أبريل، كان مركز باركفيو الطبي هدفًا لحادث إلكتروني نتج عنه انقطاع في عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا".

وحسبما ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا، لا تزال هجمات برامج الفدية ضد المستشفيات مستمرة، على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للهجمات وسط أزمة فيروس كورونا.

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كما أخبر مركز باركفيو الطبي أيضًا فوكس أنه تحول إلى نظام التسجيل الورقي لتعقب وعلاج المرضى:

"عند معرفة الحادث، أشركت باركفيو على الفور كبار خبراء الطب الشرعي من أطراف ثالثة للتحقيق والتخفيف من الإجراءات الجارية. وتظل رعاية المرضى هي دائمًا أولويتنا الأولى. ولن يرى المرضى أي تأثير على مستوى أو جودة الرعاية المقدمة".

برامج الفدية تعد تهديدًا كبيرًا للأمن السيبراني

تتطور برمجيات الفدية الخبيثة بسرعة، وينظر إليها كثيرًا على أنها تهديد كبير - إن لم يكن أكبر - للأمن السيبراني. وفي حين أن جميع برامج الفدية المكتشفة حتى الآن تطلب فدية بالعملات المشفرة، كشفت شركة الأمن السيبراني تشيك بوينت مؤخرًا عن هجوم جديد من برامج الفدية حيث يتطلب المهاجمون مدفوعات عبر بطاقة الائتمان.