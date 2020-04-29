شرح مبسط ل تجمعات التعدين Mining Pools

شنشرح شرح سهل و مبسط ل ما Mining Pools بالعربية يمكن ان نقول تجمعات التعدين في العملات المشفرة، بمعنى، ان العديد من الاشخاص يشاركون معداتهم الحاسوبية ليصبح تجمع من المعدنين من أجل تعدين عملة مشفرة معينة.

يعد التعدين جزءًا لا يتجزأ من أمان البلوكشين تحت خوارزمية إثبات العمل. من خلال الحسابات الحاسوبية مع خصائص معينة ، يمكن للمشاركين تأمين شبكات العملات المشفرة دون الحاجة إلى سلطة مركزية.

عندما تم إطلاق عملة البيتكوين لأول مرة في عام 2009 ، يمكن لأي شخص لديه جهاز كمبيوتر عادي أن يتنافس مع المعدنين الآخرين لتخمين تجزئة صالحة للكتلة التالية. ذلك لأن صعوبة التعدين كانت منخفضة. لم يكن هناك معدل التجزئة على الشبكة. على هذا النحو ، لم يكن المعدن بحاجة إلى أجهزة متخصصة لإضافة كتل جديدة إلى بلوكشنين البيتكوين، اما من سنوات قبل الوضع تغير.

من المنطقي أن أجهزة الكمبيوتر التي يمكن أن تحسب أكبر عدد من التجزئة في الثانية ستجد المزيد من الكتل و تحصل على الجائزة. وتسبب هذا في ظهور عدد كبير من من يريد الحصول الى تلك الجائزة، و أيضا مع ذلك بدأ انتشار صيت العملات المشفرة على نطاق واسع و بدا التزاحم و التهافت على ذلك النظام البيئي. لهذا بدأ العديد من المعدنين في سباق التسلح بأفضل معدات التعدين للدخول في المنافسة.

بعد التجربة المستمرة للمعدنين في اختيار الأجهزة المناسبة للتعدين، اغلب المعدنين يختارون، وحدات المعالجة المركزية CPUs ووحدات معالجة الرسومات GPUs و المصفوفات المبرمجة من قبل المعدنين FPGAs، أما معدنو البيتكوين ارسوا على الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات ASICs. هذه الاجهزة لا يمكنك من خلالها تصفح وقعنا كريبتو عرب، او مشاهدة فلم او تصفح الفيسبوك. تم تصميم ASICs لأداء مهمة واحدة و هي تجزئات الحوسبة. ونظرًا لأنها مصممة خصيصًا لهذا الغرض ، فإنهم افضل اجهزة للتعدين.

ما هي تجمعات التعدين Mining Pools ؟

الان إن حاولت التعدين بحاسوبك العادي سيتضرر جهازك حتى إن كان بواصفات عالية لن يتحمل، يمكنك تشغيل العديد من اجهزة ASICs عالية الطاقة ، وستظل مجرد نقطة واحدة في محيط تعدين البيتكوين. إن فرص تعدينك للكتلة في الواقع ضئيلة جدًا ، على الرغم من أنك أنفقت الكثير من المال على أجهزتك والكهرباء اللازمة لتشغيلها.

ليس لديك أي ضمان بشأن موعد الدفع مقابل مكافأة البلوك لو كنت تعدن وحيدا، لذا إن كنت تريد أرباحا من التعدين، فستحظى بحظ أكبر عبر Mining Pools او تجمع التعدين.

لنفترض أنك تمتلك أنت وتسعة مشاركين آخرين 0.1% من إجمالي طاقة التجزئة لكل شبكة. هذا يعني أنه ، في المتوسط ​​، يتوقع أن تتم حل مشكل البلوك واحد في كل ألف. فمع وجود ما يقدر بـ 144 كتلة يتم استخراجه يوميًا ، ربما تحل المشكل الرياضي لكتلة واحدة في الأسبوع. اعتمادًا على استثمارك في أجهزة التعدين وقوة الكهرباء، يمكن أن يكون منهج التعدين الفردي استراتيجية مجدية.

السؤال ماذا لو لم تكن تلك الإيرادات كافية لتحقيق الربح؟ هنا يمكنك توحيد تلك الطاقة الحاسوبية مع المشاركين التسعة الآخرين الذين ذكرناهم. إذا تم جمع قوة التجزئة لكل فرد من تلك العشرة، فستحصل على 1% من معدل التجزئة في الشبكة. هذا يعني أنك ستجد في كل مائة كتلة في المتوسط ​​، والتي تعمل في كتلة واحدة إلى كتلتين في اليوم. بعد ذلك ، يمكنك تقسيم المكافأة ومشاركتها بين جميع المعدنين في تلك التجمعات، و هكذا، كل ما كبر التجمع و توحدت الطاقة الحاسوبية تصبح الجوائز أكبر.

تجمعات التعدين. يتم استخدامها على نطاق واسع في الوقت الحاضر لأنها تضمن تدفقًا أكثر ثباتًا للأرباح من التعدين.

كيف تعمل تجمعات التعدين Mining Pools ؟

عادة ، يضع تجمع التعدين منسقًا مسؤولاً عن تنظيم المعدنين. سيتأكدون من استخدام المعدنين لقيم مختلفة لكل معدن حتى لا يضيعوا طاقة التجزئة من خلال محاولة إنشاء الكتل نفسها. سيكون هؤلاء المنسقون مسؤولين أيضًا عن تقسيم المكافآت ودفعها للمشاركين. هناك العديد من الطرق المختلفة المستخدمة لحساب العمل الذي قام به كل معدن ومكافأته وفقًا لذلك.

تجمعات التعدين Mining Pools الدفع لكل مشاركة (PPS)

أحد أنظمة الدفع الأكثر شيوعًا هو الدفع لكل سهم . في هذا النظام ، سيتلقى المعدن مبلغًا ثابتًا لكل مشاركة أرسلتها.

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المشاركة عبارة عن تجزئة تُستخدم لتتبع عمل كل معدن، المبلغ المدفوع لكل سهم هو مببغ بسيط محدد، ولكنه يزيد مع مرور الوقت. المشاركة ليست تجزئة صالحة داخل الشبكة. إنها ببساطة مطابقة للشروط التي حددتها مجموعة التعدين.

في نظام الدفع لكل مشاركة، يتم مكافأتك ما إذا كان تجمع التعدين المشارك فيه قام بحل إشكال الكتلة أم لا. يتحمل مُنسق تجمعات التعدين Mining Pools الخسارة، لذلك ربما يتقاضون رسومًا كبيرة، إما مقدمًا من المستخدمين أو من مكافأة الكتلة النهائية.

تجمعات التعدين الدفع مقابل اخر عدد المشاركات Pay Per Last N Shares

هناك نظام شائع آخر هو الدفع مقابل اخر عدد من المشاركات. على عكس الدفع لكل مشاركة، لا تكافئ PPLNS المُعدنين إلا عندما ينجح تجمعات التعدين في تعدين الكتلة. التجمع عند حل اشكال الكتلة فإنه يتحقق من آخر عدد من المشاركات (يختلف العدد حسب التجمع). للحصول على عائدك، يقسم عدد المشاركات التي قدمتها على القيمة N، ثم تُضاعف النتيجة بمكافأة الكتلة (مطروحًا منها نصيب المُنسق).

لنأخذ مثالا. إذا كانت مكافأة الكتلة الحالية هي 12.5 BTC (بفرض عدم وجود رسوم معاملات) وكانت رسوم المُنسق 20%، فإن المكافأة المتاحة للمُعدنين هي 10 BTC. إذا كان N هو 1000000 وقمت بتقديم 50،000 مشاركة، فستتلقى 5% من المكافأة المتاحة (أو ما يُعادل 0.5 BTC).

يمكنك العثور على العديد من الاختلافات بين هذين النظامين، ولكنها تلك الانظمة هي التي ستسمعها كثيرًا. لاحظ أنه أثناء الحديث عن بتكوين، فإن معظم العملات الرقمية المشهورة التي تعمل بنظام PoW لديها تجمعات التعدين أيضًا و منها Zcash و Monero و Grin و Ravencoin.

هل تشكل تجمعات التعدين تهديدا للامركزية؟

قد تتساءل بما ان قوة البيتكوين تكمن في لامركزيته و لا يوجد كيان واحد يتحكم في البلوكشين؟ ماذا يحدث إذا حصل شخص ما على غالبية قوة التجزئة من تجمعات المعدنين؟

هذه سؤال مهم جدا. إذا استطاع اي كيان اكتساب 51% من قوة تجزئة الشبكة، فيمكنه شن هجوم على الشبكة و التلاعب بها. وهذا سيسمح لهم بفرض رقابة على المعاملات وعكس المعاملات القديمة. يمكن أن يسبب مثل هذا الهجوم ضررًا كبيرًا لنظام العملات الرقمية البيئي.

يمكنكم الاطلاع على قوة التعدين لكل التجمعات عبر : https://coin.dance/blocks/allhashtoday

هل تجمعات التعدين تزيد من خطر هجوم 51% على الشبكة؟ الجواب هو: ربما، ولكن صعب جدا، إلا إذا العديد من التجمعات حول العالم وحدث جهودها لذلك و هذا أبدا ليس في صالح تلك التجمعات، الا إذا كانو يبحثون عن هلاكهم.

التعدين يعد اللبنة الأساسية لنظام البيتكوين، و بالتعدين نشأت قوة البيتكوين، غير أن التعدين بدأ يعرف اتجاهات متعددة و خوارزميات تتطور و تتعقد قد تزيد من قوة النظام اللامركزي او تضعفه، و المستقبل لا يعلمه أحد، لكن التطور أيضا يتخذ مجراه، مادام يوجد دخل.